In der Not entdeckt die Formel 1 Europa wieder

Von Elmar Brümmer, Barcelona

Drei Jahre lang hat Liberty Media, der Mehrheitseigentümer der Formel 1, auf den ersten neuen Grand Prix unter eigener Regie hingearbeitet. Mit dem Großen Preis von Vietnam wollte der Hollywood-Konzern ein symbolträchtiges Zeichen setzen, dass die Zeiten endgültig vorbei sind, in denen Bernie Ecclestone die Rennen meistbietend überall hin versteigert hat. Stattdessen sollte es eine strategische Expansion geben, der Start im April in Hanoi durch die Rückkehr auch ins niederländische Zandvoort im Mai ausbalanciert werden, wie es sich für eine echte Weltmeisterschaft gehört. Die Pandemie hat alles zerschlagen, selbst der zweite Versuch in Vietnam, für den November anvisiert, muss jetzt wohl aufgegeben werden. Liberty will dennoch mehr als 15 Rennen austragen, das sichert dann zumindest die TV-Gelder.

Möglicherweise rückt deshalb die Rennstrecke von Jerez de la Frontera als Ersatzkandidat ins Programm. Berühmt geworden ist sie durch den Crash zwischen Michael Schumacher und Jacques Villeneuve im Finale der Saison 1997. Die spanische Piste würde sich in guter Gesellschaft befinden. Aufgrund der immer noch unsicheren Reise- und vor allem Einreisebestimmungen will der mehr als 1000 Personen starke Grand-Prix-Zirkus auf Nummer sicher gehen, und am liebsten den europäischen Kontinent gar nicht mehr verlassen, wo die bisherigen beiden Renn-Hattricks samt Blasenbildung vorbildlich geklappt haben. Ein Gastspiel in Putins Motodrom zu Sotschi, angeblich erstmals wieder vor Zuschauern, und die gewinnbringenden arabischen Schluss-Akkorde in Bahrain und Abu Dhabi blieben die Ausnahme.

Was bis dahin passiert, mutet an wie eine Erinnerungsreise: An diesem Wochenende der Große Preis von Spanien vor den Toren Barcelonas, der eigentlich längst aussortiert sein sollte. Nach den etatmäßigen Klassikern in Spa-Francorchamps und Monza geht es nach Mugello - eigentlich eine Piste für Motorräder am Rande für Florenz, aber der würdige Rahmen für Ferraris 1000. Grand Prix. Im Oktober kommen erst der Nürburgring und dann das Autodromo von Imola wieder zu Formel-1-Ehren, letztmals wurde in der Eifel 2013 ein Rennen ausgetragen, in der Emilia Romagna ist ein Start sogar schon 14 Jahre her. Auch einen portugiesischen Grand Prix hat es seit den Neunzigern nicht mehr gegeben, diesmal wird in Portimao gefahren. Nächster Ersatzkandidat ist der Istanbul Park, in der Türkei gehörte von 2005 bis 2011 zum Kalender. Eine Ren(n)aissance der Klassiker.

Alles, was sich in Amerika abspielen sollte, egal ob Nord oder Süd, ist vertagt

Um den Status einer Weltmeisterschaft zu bekommen, sind eigentlich Rennen auf drei Kontinenten notwendig, das ist jetzt nicht mehr zu schaffen. Aber die Ausnahmegenehmigung ist angesichts der Notstandsgesetze beim Automobilweltverband Fia relativ leicht zu bekommen: Höhere Gewalt. Alles, was sich in Amerika abspielen sollte, egal ob Nord oder Süd, ist vertagt. Und wird, so ist bei den Brasilianern zu hören, vielleicht auch nie wieder zurückkommen. Europa und Asien müssen zusammen erstmal die Welt ergeben. Auch die Funktionäre sind stolz, dass die Formel 1 es als erster globaler Sport geschafft hat, trotz der komplizierten Situation überhaupt in die Gänge zu kommen.

Über dieses chaotische Jahr hinaus stellt sich somit die Identitätsfrage in der Formel 1. Denn gerade jetzt zeigt sich, wo der Kernmarkt der Königsklasse liegt. Die Begeisterung in Australien, Kanada oder Japan ist ähnlich groß, gewiss, aber die Großen Preise dort bilden willkommene exotische Eckpunkte. Das verlässliche Zentrum des Interesses, das zeigt diese Krise deutlich, bilden die europäischen Strecken und Fans, und - ausnahmsweise - will auch Großbritannien unbedingt zu dieser Union gehören. Europa galt zuletzt noch als Armenhaus, immer weniger Veranstalter konnten die Antrittsgelder in zweistelliger Millionenhöhe durch Zuschauereinnahmen refinanzieren. In dieser Saison hingegen muss Liberty Media den Streckenbetreibern Honorare zahlen, um überhaupt ein Programm von Geisterrennen zusammenzubekommen. Von den 22 WM-Läufen im ursprünglichen Kalender für dieses Jahr waren 13 außerhalb Europas geplant. Plötzlich hat sich das Verhältnis radikal umgekehrt.

Großzügigkeit können die Helfer in der Not allerdings kaum erwarten, wie schon das Geschacher um ein Rennen auf deutschem Boden gezeigt hat, in dem der Nürburgring den lange favorisierten Hockenheimring ausstechen konnte. Auch künftig wird dort gefahren werden, wo das meiste Geld zu holen ist, Liberty Media musste schon vor der Pandemie Verluste anmelden. Im zweiten Quartal, der härtesten Lockdown-Phase, wurden gerade noch 24 Millionen Dollar Umsatz verbucht.

Im kommenden Jahr, so hat Formel-1-Chef Chase Carey gerade optimistisch seinen Investoren erklärt, plane er wieder mit 22 Rennen und den üblichen Verdächtigen, ein normaler Kalender stehe kurz vor der Verabschiedung. Chancen für ein weiter gestärktes Renn-Europa gibt es allerdings dann, wenn es wie in São Paulo oder in Austin erhebliche Zweifel bei den Veranstaltern gibt, ob sie sich die Formel 1 auch 2021 wieder leisten wollen oder können. Imola und Portimao haben bereits ihr Interesse bekundet, weiterhin zur europäischen Renn-Union zu gehören.