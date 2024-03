Der Weltmeister fährt weiter in seiner eigenen Liga

"Eins mit dem Auto". Beim Grand Prix von Bahrain lässt Max Verstappen der Konkurrenz keine Chance und gewinnt überlegen den Auftakt der Königsklasse. Schon nach dem ersten Rennen stellt sich die Frage: Geht das jetzt die ganze Saison so?

Von Anna Dreher, Sakhir

Womöglich schrak in diesem Moment der ein oder andere Zuschauer von seinem Sitz auf, der gerade dabei war einzunicken. Immer wieder dieses laute Wummern und Donnern! Der Himmel in der Wüste von Sakhir wurde hell erleuchtet von einem minutenlangen und spektakulären Feuerwerk. Der offizielle Anlass war das zwanzigste Jubiläum des Grand Prix von Bahrain, aber gut möglich, dass sich in ein paar Monaten sagen lässt, dass das hier schon die vorzeitige Titelparty von Max Verstappen war.