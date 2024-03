Sieben Kurven in der Formel 1

Von Anna Dreher, Sakhir

Carlos Sainz

Zwei Teams gibt es in diesem Jahr, bei denen bisweilen eine ganz eigene Atmosphäre herrschen dürfte: Ferrari und Mercedes. Seit bekannt ist, dass Lewis Hamilton 2025 zu den Roten wechselt, kann sich Charles Leclerc auf einen neuen Kollegen einstellen. Und Carlos Sainz weiß nun, dass Ferrari ihm den Titelgewinn offensichtlich nicht zutraut und lieber einen 39 Jahre alten, siebenmaligen Weltmeister für viel Geld verpflichtet hat. Es wirkte so, als würde Sainz mit der Situation relativ gut umgehen können. Er legte eine fröhliche Bewerbungsfahrt hin, was die anderen Teamchefs wohlwollend registriert haben dürfen.