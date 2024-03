Von Anna Dreher, Sakhir

Auf der Palmen-Allee des Fahrerlagers in der Wüste von Sakhir kam einem alles ziemlich vertraut vor. Weltmeister Max Verstappen verschwand aus dem Hospitality-Bereich in den dunkelblauen, mit zwei roten Bullen verzierten Garageneingang. Lando Norris plauderte in seiner orangefarbenen Dienstkleidung locker mit den Umstehenden. Und Fernando Alonso joggte im dunkelgrünen Rennoverall von der einen auf die andere Seite. Ob sie zu ihren Autos oder zu ihren Besprechungsräumen unterwegs waren: Kein Fahrer hatte sich für den ersten Grand Prix der neuen Formel-1-Saison an neue Wege gewöhnen müssen, um sich nicht in der Tür zu irren. Weil keiner das Team gewechselt hat. Und doch fühlte es sich in einem Fall ein bisschen so an.