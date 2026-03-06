Es ist verdächtig, wenn eine Rennserie wie die Formel 1, die ein wenig auch von ihrer Arroganz lebt, einen Werbeclip in eigener Sache schaltet. Darin geht es um die neue Zeitrechnung, die mit dem Großen Preis von Australien an diesem Wochenende beginnen wird, und Youtube dient als Frühwarnsystem. Die Botschaft, vorgetragen von den Herren Chauffeuren: Alles verändert sich.