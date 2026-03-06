Es ist verdächtig, wenn eine Rennserie wie die Formel 1, die ein wenig auch von ihrer Arroganz lebt, einen Werbeclip in eigener Sache schaltet. Darin geht es um die neue Zeitrechnung, die mit dem Großen Preis von Australien an diesem Wochenende beginnen wird, und Youtube dient als Frühwarnsystem. Die Botschaft, vorgetragen von den Herren Chauffeuren: Alles verändert sich.
Start der Formel-1-SaisonSo viel Respekt, so viel Panik
Die Formel 1 startet in die neue Saison – und niemand weiß, was am Sonntag in Melbourne passieren wird. Die Autos haben jetzt Batterien, die Fahrer sind verunsichert. Manch einer fürchtet gar einen Imageverlust.
Von Elmar Brümmer, Melbourne
Größte Reform der Grand-Prix-Geschichte:Geladen oder nicht geladen – das ist jetzt die Frage in der Formel 1
Ein Batterie-Reglement, das nicht von Rennfahrern geschrieben wurde, sondern vom Zeitgeist, spaltet die Formel 1. Es begünstigt nicht die instinktivsten Piloten, sondern die schlausten.
