Schauspieler Ryan Reynolds hat mit einem Konsortium Anteile des Alpine-Teams erworben, dessen Preis auf fast eine Milliarde Euro taxiert wird. Der Deal steht für die enorme Wertsteigerung in der Formel 1 - und die Hoffnung auf noch mehr.

Von Philipp Schneider, Spielberg

Das sogenannte Motorhome von "Alpine" ist gleich die erste mobile Unterkunft, auf die der Besucher trifft, wenn er das Fahrerlager in Spielberg betritt. Das bedeutet allerdings nicht, dass es die erste Adresse am Platz wäre, im Gegenteil. Die Rennställe sind nach ihrem Klassement in der Weltmeisterschaft sortiert, wer zu Red Bull und Mercedes strebt, der muss noch einige Meter nach rechts laufen, zu Haas geht's eine ganze Weile nach links, Alpine befindet sich sozusagen im grauen Mittelfeld.