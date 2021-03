AlphaTauri komplett geimpft - auch Ferrari nimmt Angebot wohl an

Das Impfangebot aus Bahrain wird von einigen Teams der Formel 1 ausgiebig in Anspruch genommen - trotz der Zurückhaltung der Königsklasse als Unternehmen. "Alle Mitglieder unseres Rennstalls wurden bereits einmal geimpft", sagte Franz Tost, Teamchef von AlphaTauri mit Sitz im italienischen Faenza: "In Europa wissen wir nicht, wie lange wir warten müssen, deshalb sind wir sehr dankbar für diese Möglichkeit." Wie die italienische Gazzetta dello Sport zudem berichtet, haben auch 90 Prozent der mitreisenden Ferrari-Mitarbeiter die Möglichkeit wahrgenommen, nachdem die italienischen Gesundheitsbehörden keine Bedenken geäußert hatten. Die Scuderia kommentierte den Bericht nicht. Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat ebenso wie Sergio Perez (Red Bull) bereits mitgeteilt, dass er das Angebot nutze. Außer Ferrari und AlphaTauri haben alle Teams Sitz oder Niederlassung in Großbritannien, offiziell äußerten sie sich zurückhaltend.