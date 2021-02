Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat bei einem Radunfall in der Schweiz einen Bruch des Oberkiefers erlitten. Wie sein Rennstall Alpine mitteilte, haben Ärzte erfolgreich eine Korrekturoperation durchgeführt. Die Medizinier seien mit "seinem Fortschritt" zufrieden. Der 39-Jährige wird noch weitere 48 Stunden zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Nach "ein paar Tagen völliger Ruhe wird er das Training schrittweise wieder aufnehmen können", hieß es weiter. "Wir erwarten, dass er voll einsatzfähig sein wird, um die Vorbereitung auf die Saison aufzunehmen."

Alpine, das frühere Renault-Team, hatte am Donnerstag die Kollision Alonsos mit einem Auto bestätigt, über den Unfallhergang aber keine genauen Angaben gemacht. In einer Mitteilung der lokalen Polizeibehörde in der Schweiz wurde geschildert, dass der passionierte Rennradfahrer Alonso mit einem Auto kollidierte, das auf den Parkplatz eines Supermarkts in Lugano abbog. Wegen der ungeklärten Folgen für Alonso kamen Zweifel auf, ob er wie geplant die Testfahrten bestreiten und am 28. März in Bahrain sein Comeback in der Formel 1 geben könne. Nach der Stellungnahme von Alpine sieht es danach aus, dass alles klappt.