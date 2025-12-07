Es hätte noch viel passieren können, ein Patzer, ein Unfall, ein Safety Car, und schon hätte das Szenario auf den letzten der 58 Runden wieder kippen können. Aber es passierte: nichts. Vorn fuhr Max Verstappen auf dem Yas Marina Circuit völlig unbedrängt zu seinem achten Sieg in dieser Saison. Hinter ihm bog Oscar Piastri über die Ziellinie. Aber die Blicke richteten sich auf den dritten Fahrer: Lando Norris. „Wir haben es geschafft!“, sagte der 26-Jährige noch im Auto, begleitet von einer Mischung aus Schluchzen und Lachen. „Oh mein Gott! Ich liebe euch! Danke für alles!“ Dann klappte er sein Visier hoch und wischte sich die Tränen weg. Sieben Siege in 24 Rennen hatten in einem turbulenten Jahr gereicht, um sich zum ersten Mal zum Formel-1-Weltmeister zu krönen und McLaren den 13. Fahrer-Titel zu bescheren, den ersten seit dem Triumph von Lewis Hamilton 2008. McLaren bringt das mit dem Gewinn der Konstrukteurs-WM einen Doppelerfolg.