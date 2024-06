24 Grand Prix stehen 2024 an – so viele wie noch nie in einem WM-Jahr. Ein Überblick über alle Rennen und Termine der neuen Formel-1-Saison.

Seit Anfang März läuft die Formel-1-Saison 2024 und Weltmeister Max Verstappen liegt in der Fahrerwertung erwartungsgemäß wieder auf Platz 1. Allerdings dominiert der Niederländer das Geschehen nicht so stark wie im Vorjahr; neben McLaren hat besonders Ferrari zu Red Bull ein Stück weit aufgeschlossen und der Abstand zwischen dem Monegassen Charles Leclerc und Verstappen ist in der WM-Wertung überschaubar.

Ob der Titelverteidiger am Ende auch in diesem Jahr wieder das Maß aller Dinge sein wird, entscheidet sich an insgesamt 24 Rennwochenenden. Alle Termine und Rennen finden Sie in diesem Rennkalender der Formel-1-Saison 2024 sowie in unserem Datencenter mit allen Livetickern und Ergebnissen.

Formel 1 in Kanada : Verstappen zieht sich selbst aus der Krise Beim Großen Preis der Kapriolen in Montréal profitiert Max Verstappen davon, dass die Konkurrenz noch keine konstanten Höchstleistungen abrufen kann. Aber die Titeljagd ist ein Vierkampf geworden: Mercedes meldet sich zurück. Von Elmar Brümmer

Wann läuft der Große Preis von Spanien?

Der nächste Grand Prix findet am 23. Juni auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt, das Rennen startet um 15 Uhr MEZ. Der Bezahlsender Sky zeigt das Rennen exklusiv im TV, im Free-TV ist der Grand Prix nicht zu sehen. Das Rennwochenende im Überblick:

21.6., 13.30 Uhr: 1. Training

21.6., 17.00 Uhr: 2. Training

22.6., 12.30 Uhr: 3. Training

22.6., 16.00 Uhr: Qualifying

23.6., 15.00 Uhr: Rennen

Besonderheiten zum Rennkalender 2024

24 Grand-Prix-Rennen hat der Automobilweltverband FIA für die Saison 2024 eingeplant, so viele hat es noch nie zuvor in einem WM-Jahr gegeben. Wie im Vorjahr sind wieder sechs Sprintrennen vorgesehen, die in Shanghai, Miami, Spielberg, Austin, Sao Paulo und Doha ausgetragen werden.

Die ersten beiden Saisonrennen in Bahrain und Saudi-Arabien wurden aufgrund des Ramadans nicht am Sonntag, sondern an einem Samstag ausgetragen. Dadurch begannen beide Rennwochenenden auch jeweils an einem Donnerstag.

Die USA ist wie im vergangenen Jahr erneut mit drei Rennen vertreten. Auch in China und Imola wird in diesem Jahr wieder gefahren, beide Stationen fielen zuletzt wegen der Corona-Pandemie in China beziehungsweise den Überschwemmungen in der Emilia-Romagna aus. In Deutschland findet erneut kein Grand Prix statt.

SZ Plus Formel 1 : Das Team der Stunde ehrt seinen Größten McLaren schiebt sich in der Formel 1 immer näher an den Dominator Max Verstappen heran - und gedenkt dem vor 30 Jahren verstorbenen Ayrton Senna, der in Monaco einst mit dem Team Besonderes erreichte. Von Anna Dreher

Rennkalender – Alle Formel-1-Rennen 2024

Ergebnisse der Formel-1-WM 2024

2.3.: Großer Preis von Bahrain

P1 : Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:31:44,742

: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:31:44,742 P2 : Sergio Pérez (MEX, Red Bull), +22,457s

: Sergio Pérez (MEX, Red Bull), +22,457s P3 : Carlos Sainz jr. (ESP, Ferarri), +25,110s

: Carlos Sainz jr. (ESP, Ferarri), +25,110s Schn. Runde : Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:32,608

: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:32,608 Pole: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:29,179

Zum Rennbericht des GP von Bahrain.

9.3.: Großer Preis von Saudi-Arabien

P1 : Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:20:43,273

: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:20:43,273 P2 : Sergio Pérez (MEX, Red Bull), +13,643s

: Sergio Pérez (MEX, Red Bull), +13,643s P3 : Charles Leclerc (MON, Ferarri), +18,639s

: Charles Leclerc (MON, Ferarri), +18,639s Schn. Runde : Charles Leclerc (MON, Ferarri), 1:31,632

: Charles Leclerc (MON, Ferarri), 1:31,632 Pole: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:27,472

Zum Rennbericht des GP von Saudi-Arabien.

24.3.: Großer Preis von Australien

P1 : Carlos Sainz jr. (ESP, Ferarri), 1:20:26,843

: Carlos Sainz jr. (ESP, Ferarri), 1:20:26,843 P2 : Charles Leclerc (MON, Ferarri), +2,366s

: Charles Leclerc (MON, Ferarri), +2,366s P3 : Lando Norris (GBR, McLaren), +5,904s

: Lando Norris (GBR, McLaren), +5,904s Schn. Runde : Charles Leclerc (MON, Ferarri), 1:19,813

: Charles Leclerc (MON, Ferarri), 1:19,813 Pole: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:15,915

Zum Rennbericht des GP von Australien.

Sieben Kurven in der Formel 1 : Flammen im Heck, Feuer unterm Dach Max Verstappen fällt zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren aus, Carlos Sainz steigert seinen Marktwert - und der Grand Prix in Melbourne ist vielleicht schon populärer als die Australian Open. Die Geschichten des Formel-1-Wochenendes. Von Elmar Brümmer

7.4.: Großer Preis von Japan

P1 : Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:54:23,566

: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:54:23,566 P2 : Sergio Pérez (MEX, Red Bull), +12,535s

: Sergio Pérez (MEX, Red Bull), +12,535s P3 : Carlos Sainz jr. (ESP, Ferarri), +20,866s

: Carlos Sainz jr. (ESP, Ferarri), +20,866s Schn. Runde : Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:33,706

: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:33,706 Pole: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:28,197

Zum Rennbericht des GP von Japan.

21.4.: Großer Preis von China

P1 : Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:40:52,554

: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:40:52,554 P2 : Lando Norris (GBR, McLaren), +13,773s

: Lando Norris (GBR, McLaren), +13,773s P3 : Sergio Pérez (MEX, Red Bull), +19,160s

: Sergio Pérez (MEX, Red Bull), +19,160s Schn. Runde : Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), 1:37,810

: Fernando Alonso (ESP, Aston Martin), 1:37,810 Pole : Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:33,660

: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:33,660 Sieger Sprint: Max Verstappen (NED, Red Bull), 32:04,660

Zum Rennbericht des GP von China.

Sieben Kurven der Formel 1 : Wolff stichelt, Horner kontert Die Teamchefs von Mercedes und Red Bull tragen ein Wortduell aus, Lewis Hamilton kommt nicht vom Fleck - und der Chinese Guanyu Zhou wird von seinen Gefühlen überwältigt. Die Höhepunkte des Formel-1-Wochenendes. Von Elmar Brümmer

5.5.: Großer Preis von Miami

P1 : Lando Norris (GBR, McLaren), 1:30:49,876

: Lando Norris (GBR, McLaren), 1:30:49,876 P2 : Max Verstappen (NED, Red Bull), +7,612s

: Max Verstappen (NED, Red Bull), +7,612s P3 : Charles Leclerc (MON, Ferarri), +9,920s

: Charles Leclerc (MON, Ferarri), +9,920s Schn. Runde : Oscar Piastri (AUS, McLaren), 1:30,634

: Oscar Piastri (AUS, McLaren), 1:30,634 Pole : Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:27,241

: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:27,241 Sieger Sprint: Max Verstappen (NED, Red Bull), 31:31,383

Zum Rennbericht des GP von Miami.

19.5.: Großer Preis der Emilia Romagna

P1 : Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:25:25,252

: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:25:25,252 P2 : Lando Norris (GBR, McLaren), +0,725s

: Lando Norris (GBR, McLaren), +0,725s P3 : Charles Leclerc (MON, Ferarri), +7,916s

: Charles Leclerc (MON, Ferarri), +7,916s Schn. Runde : George Russell (GBR, Mercedes), 1:18,589

: George Russell (GBR, Mercedes), 1:18,589 Pole: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:14,746

Zum Rennbericht des GP der Emilia Romagna.

26.5.: Großer Preis von Monaco

P1 : Charles Leclerc (MON, Ferarri), 2:23:15,554

: Charles Leclerc (MON, Ferarri), 2:23:15,554 P2 : Oscar Piastri (AUS, McLaren), +7,152s

: Oscar Piastri (AUS, McLaren), +7,152s P3 : Carlos Sainz jr. (ESP, Ferarri), +7,585s

: Carlos Sainz jr. (ESP, Ferarri), +7,585s Schn. Runde : Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), 1:14,165

: Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), 1:14,165 Pole: Charles Leclerc (MON, Ferarri), 1:10,270

Zum Rennbericht des GP von Monaco.

Sieben Kurven in der Formel 1 : Nur ein Wrack bleibt übrig Schlechtes Wochenende für Red Bull: Sergio Perez verunfallt spektakulär, Max Verstappen wird bloß Sechster – und wünscht sich vor lauter Langeweile ein Kopfkissen. Die Höhepunkte des Formel-1-Wochenendes. Von Anna Dreher

9.6.: Großer Preis von Kanada

P1 : Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:45:47,927

: Max Verstappen (NED, Red Bull), 1:45:47,927 P2 : Lando Norris (GBR, McLaren), +3,879s

: Lando Norris (GBR, McLaren), +3,879s P3 : George Russell (GBR, Mercedes), +4,317s

: George Russell (GBR, Mercedes), +4,317s Schn. Runde : Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), 1:14,856

: Lewis Hamilton (GBR, Mercedes), 1:14,856 Pole: George Russell (GBR, Mercedes), 1:12,000

Zum Rennbericht des GP von Kanada.

Teams und Fahrer der Formel 1 2024

Bei den Teams und Fahrern gibt es im Vergleich zur Vorsaison keine Veränderungen - was es in der Geschichte der Formel 1 noch nie gab. Daniel Ricciardo startet bei AlphaTauri von Saisonbeginn an, vergangenes Jahr löste er zur Saisonmitte den Niederländer Nyck de Vries als Stammpilot ab.

Sauber hat sich nach dem Ausstieg von Alfa Romeo in „Stake F1 Team“ umbenannt und übernimmt damit den Namen des Hauptsponsors. Den Motor liefert in dieser Saison Ferrari. Das zweite Red-Bull-Team AlphaTauri firmiert in diesem Jahr offiziell als „Visa Cash App RB Formula One Team“, die Kurzform des Teams lautet „Racing Bulls“.

Formel 1 : Der Rebell muss gehen Mit der Entlassung von Günther Steiner verliert der US-Rennstall Haas nicht nur seine Stimme, sondern auch sein Herz. Der Teamchef war mehr als der öffentliche Poltergeist - am Ende aber ist die Formel 1 gnadenlos. Von Elmar Brümmer

Einen Paukenschlag verkündete Rekordweltmeister Lewis Hamilton zu Beginn des Jahres: Der Brite wechselt im kommenden Jahr von Mercedes zu Ferrari und bestreitet damit nach zwölf Jahren seine letzte Saison für die Silberpfeile.

Die Formel 1 2024 im TV

Alle Rennen laufen weiterhin im TV exklusiv beim Bezahlsender Sky. Aufgrund einer Kooperation von Sky und RTL kehrt die Formel 1 allerdings in diesem Jahr für sieben Rennen zurück ins Free-TV. Die Kooperation ist für zwei Jahre angelegt.

