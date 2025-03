Beim „Rumble in the Jungle“ entwickelte sich die Lebensgeschichte des George Foreman zur Erzählung über den Umgang mit dem Verlieren. Als Boxer hat ihn dieser Jahrhundertkampf geprägt – als Mensch hatte er später trotzdem ein erfülltes Leben.

Nachruf von Holger Gertz

Weil es so viele Gelegenheiten nicht mehr geben wird, aus Norman Mailers großer Boxreportage „Der Kampf“ zu zitieren: hier nun zum Abschied doch noch ein paar Zeilen. Über den Preisboxer George Foreman, der beim Rumble in the Jungle seinen Gegner Muhammad Ali mit Schlägen eingedeckt und bearbeitet hatte. Bis er selbst es war, der den entscheidenden Hieb kassierte, in der achten Runde.