Erstmals in seiner Karriere hat Footballer Tyreek Hill die NFL-Play-offs verpasst, wohl Grund genug, sich von den Miami Dolphins zu verabschieden. „Ich bin raus, Bruder“, sagte der Wide Receiver Reportern nach dem 20:32 im letzten Hauptrundenspiel bei den New York Jets, „es war toll, hier zu spielen, aber letzten Endes muss ich das tun, was für meine Karriere am besten ist.“

Hill, 2020 Super-Bowl-Champion mit den Kansas City Chiefs, war im März 2022 von Missouri nach Florida gewechselt. Sein Fünfjahresvertrag läuft noch bis zum Ende der Saison 2026/27, bei X bedankte sich Hill dennoch bereits für die Unterstützung der Dolphins-Fans. Mit 959 Yards Raumgewinn und sechs Touchdowns bei 81 Catches hat der 30-Jährige seine bislang schwächste Spielzeit für das Team hinter sich.

„Ich bin zu sehr Wettkämpfer, um einfach nur da draußen zu sein“, sagte Hill, der gegen die Jets im letzten Viertel nicht mehr zum Einsatz gekommen war. „Ich wurde kurz vor einem Drive darüber informiert, dass er nicht verfügbar ist. Ich wurde nicht darüber informiert, dass es sich nicht um eine neue Verletzung handelt“, erklärte Headcoach Mike McDaniel vielsagend. Zu Hills Abschiedsgedanken wollte sich der Trainer nicht äußern.

Erst im vergangenen August hatte sich Hill mit den Dolphins auf einen neu strukturierten Vertrag geeinigt, der dem Spieler innerhalb von drei Jahren satte 90 Millionen Dollar einbringen wird. Davon sind 65 Millionen Dollar garantiert. Rechnet man seine sicheren Verdienste aus den vergangenen zwei Jahren dazu, kommt der heute 30-Jährige mit seinem aktualisierten Vierjahresvertrag auf die garantierte Summe von 106,5 Millionen US-Dollar. Mehr gab es noch nie für einen Receiver in der NFL.

Detroit sichert sich Freilos

Der deutsche Footballspieler Amon-Ra St. Brown hat sich derweil mit den Detroit Lions in der US-Profiliga NFL ein Freilos für die erste Playoff-Runde gesichert. Detroit bezwang die Minnesota Vikings im Spitzenspiel deutlich mit 31:9. Damit schließen die Lions die Hauptrunde auf dem Spitzenplatz der NFC ab. Minnesota muss dagegen am kommenden Wochenende als Fünfter bei den viertplatzierten Los Angeles Rams antreten.

Unterschiedsspieler waren diesmal weder Quarterback Jared Goff noch Receiver St. Brown. Stattdessen machte Running Back Jahmyr Gibbs mit vier Touchdowns vielleicht das Spiel seines Lebens. Dreimal trug der 22-Jährige den Ball als Läufer in die Endzone, beim vierten Mal war er Passempfänger. Damit stellte Gibbs den Team-Rekord für Touchdowns in einem Spiel ein. St. Brown zeigte dennoch eine ansprechende Leistung und war mit 77 Yards bester Passempfänger seines Teams. Dazu ist der 25-Jährige erst der dritte Spieler der NFL-Historie, der in zwei Saisons hintereinander mehr als 115 Pässe fangen und mehr als zehn Touchdowns erzielen konnte. Goff machte dagegen nicht sein bestes Spiel und leistete sich zwei Interceptions.

Einen Meilenstein erreichten die Denver Broncos. Das Team aus Colorado gewann 38:0 gegen die Kansas City Chiefs und steht erstmals seit 2016 wieder in den Playoffs. Im Februar vor neun Jahren hatten die Broncos im Super Bowl 50 gegen die Carolina Panthers triumphiert. Überragender Akteur am Sonntag war diesmal Quarterback Bo Nix: Der Rookie brachte 26 seiner 29 Pässe für 321 Yards an die Mitspieler, darunter waren vier Touchdowns.Kansas City verlor ohne die erste Garde um Quarterback Patrick Mahomes zum ersten Mal seit 2012 wieder zu null, hatte jedoch schon vor dem Spiel den Spitzenplatz sicher und damit ein Freilos in der ersten Runde in der Tasche. Denver muss am kommenden Wochenende bei den zweitplatzierten Buffalo Bills antreten.Die New England Patriots setzten unterdessen ihren Trainer vor die Tür. Der frühere NFL-Seriensieger gab kurz nach dem 23:16 gegen die Bills bekannt, dass Coach Jerod Mayo das Team nach nur einer Spielzeit verlassen muss. Als Grund für die Entlassung nannte Patriots-Eigentümer Robert Kraft, dass sich das Team unter Mayos Leitung „nicht wie gewünscht entwickelt“ habe. Der frühere Linebacker hatte vor der Saison das schwere Erbe von Erfolgstrainer Bill Belichick angetreten. Aus 17 Spielen holte der 38-Jährige jedoch lediglich vier Siege, darunter den Erfolg gegen das B-Team der Bills. Medienberichten zufolge gilt Mike Vrabel, früher Assistenztrainer der Patriots, als aussichtsreicher Kandidat auf den vakanten Posten an der Seitenlinie.