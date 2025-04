Die Frage an Simon Rolfes war von polizeilicher Klarheit und Dringlichkeit, sie hätte vom scharfsinnigen Oberinspektor Stephan Derrick stammen können. Glauben Sie, dass Florian Wirtz nächste Saison noch in Leverkusen spielt?, lautete nach dem 0:0 von Bayer 04 gegen Union Berlin geradewegs die Frage. Doch Rolfes hielt, anders als so viele Delinquenten in ihren Münchner Vorortvillen, dem psychologischen Showdown stand. „Ja“, antwortete er laut und deutlich und ohne verdächtiges Zögern. Und sämtliche Kommissare, die der Vernehmung des Leverkusener Sportchefs beiwohnten, waren genauso schlau wie vorher.