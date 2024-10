Bayer Leverkusen:Florian Wirtz offenbar nur leicht verletzt

Der Leverkusener Sportchef Simon Rolfes hat einen Einsatz von Florian Wirtz im Bundesliga-Duell mit Eintracht Frankfurt offen gelassen. „Wir haben nicht bekanntgegeben, dass er ausfällt, sondern nur, weshalb er ausgewechselt wurde. Er hat gestern nicht trainiert und wurde behandelt. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt und ob er uns zur Verfügung stehen wird oder nicht. Es wird keine ganz lange Geschichte sein“, sagte Rolfes bei Sky vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen den Tabellendritten. Nationalspieler Wirtz war beim 1:0-Erfolg der deutschen Elf in der Nation League am Montag gegen die Niederlande zur Halbzeit wegen einer Blessur am Sprunggelenk ausgewechselt worden. Laut einer Mitteilung der Leverkusener handelt es sich um eine „leichte Verletzung“.