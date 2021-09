Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Wenn Rudi Völler den Bayer-04-Pressesprecher Dirk Mesch in dessen Büro aufsucht, dann hat das oft weder mit Interesse am Wohlbefinden des Mitarbeiters noch mit dessen Tätigkeit zu tun, sondern mit der hervorragenden Aussicht auf den Trainingsplatz. Meschs Büro bietet den perfekten Überblick - mit Kaffee und Zimmertemperatur. Am Freitagvormittag kann Rudi Völler somit aus allererster Quelle exklusiv melden, dass Florian Wirtz am geheimen Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Mainz 05 teilgenommen habe. Und Völler ist auch gern bereit zu verraten, was ihm dabei aufgefallen ist: "Flo macht wie immer ein paar Dribblings, und wie immer macht er es ordentlich", berichtet der Leverkusener Sportchef.