Seit dem Einstieg von Red Bull beim größten deutschen Radrennstall läuft sportlich einiges schief. Hoffnung macht der ehemalige Biathlet Florian Lipowitz, der nun erstmals bei der Tour de France antritt. Aber nicht als Kapitän – oder heimlich doch?

Von Korbinian Eisenberger, Lille

Wer in einen Zug steigt, weiß ja auch nicht, wer eigentlich der Lokführer ist. Und so beginnt diese Geschichte über Rennradprofis, Kapitäne und Mitfahrer an einem Tag im Mai 2025 am gut frequentierten Münchner Ostbahnhof. Weiter südlich, in Italien, ist das Peloton seinerzeit beim recht berühmten Giro zugange. Und in München Ost, Gleis 7, setzt sich ein nicht ganz so berühmter junger Mann in Dienstkleidung auf eine Bank, steckt sich Musikstöpsel in die Ohren und – wartet. Die Sponsoren auf dem Sportgewand, speziell die sehr roten Stiere, könnten ihn enttarnen. Doch an diesem Tag an Bahnsteig 7 beachtet niemand den filigran gebauten Jungspund mit den vielen Logos, der dann irgendwann in irgendeinen Zug steigt.