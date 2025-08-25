Im Arnsberger Stadtteil Bachum mitten im Hochsauerlandkreis steht ein grauer Stromkasten; einsam und unauffällig fristet er sein Dasein, hinter einer Straßenkurve, unweit der Anhöhe Höllenberg gelegen. Genau dort, an der Ecke Zum Heimerich, hatte sich vergangenen Freitag eine Horde von Menschen versammelt – und niemand beachtete diesen Stromkasten, natürlich nicht. Solange, bis ein Pulk Rennradprofis um die Kurve bog – und der vielleicht prominenteste von ihnen gegen diese unauffällige, aber standhafte Energiebox krachte.
Florian Lipowitz bei der Deutschland TourSie kommen, um ihn Wasser tragen zu sehen
Lesezeit: 2 Min.
Die Deutschland Tour zeigt, dass Profirennradsport hierzulande wieder Hunderttausende Fans hat. Der Auslöser: Florian Lipowitz, trotz Sturz und einer Nebenrolle als Helfer.
