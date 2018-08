24. August 2018, 11:30 Uhr Florian Kohfeldt bei Werder Bremen Dreimal ist Bremer Recht

Florian Kohfeldt von Werder Bremen steht exemplarisch für die Riege an jungen Trainern, die die Bundesliga aufmischen wollen.

Er musste die Menschen in Bremen erst von sich überzeugen, aber mittlerweile sagt sogar Armin Veh, Kohfeldt sei "echt a Guader".

Von Christof Kneer

Florian Kohfeldt ist noch nicht mal ein Jahr Profitrainer, aber er kennt sie schon alle. Er weiß inzwischen, wie diese Menschen aussehen, die beim Training immer verdächtig nah an der Hecke stehen. Manche schauen dann schnell auf ihr Handy, wenn man sie anspricht, andere versuchen, rücklings durch die Hecke zu entkommen. Einmal, erinnert sich Kohfeldt mit erheblichem Amüsement, hätten sie einen aus dem Gebüsch gezogen, zwei Tage vor dem Spiel gegen HSV. Zwar habe sich der Mann geistesgegenwärtig als Autogrammjäger ausgegeben, aber er hatte keine Chance. Der Bremer Sicherheitsdienst hat den Mann als HSV-Spion enttarnt und entschlossen des Feldes verwiesen.

Kohfeldt, 35, war jahrelang Nachwuchstrainer, er coachte in einem Eck der Branche, in dem man nicht in Hecken recherchieren muss. Dennoch kennt er die große Bühne inzwischen deutlich besser, als die große Bühne ihn kennt. Zwar hat sich herumgesprochen, dass Werder Bremen nicht mehr von Thomas Schaaf trainiert wird und dass die da jetzt einen neuen Trainer haben, so'nen jungen, der im Fernsehen immer ganz sympathisch rüberkommt. Aber spontan hat man jetzt halt keinen Superspruch von dem im Gedächtnis, man kann sich nicht erinnern, dass der mal auffällig rumgetobt wäre, und in einem roten Dufflecoat saß er, soweit man weiß, auch noch nicht auf der Tribüne des FC Bayern.

Er ist da, wo er hingehört. In Bremen.

Solche Bilder kennt man von diesem Nagelsmann, und den kleinen Tedesco kennt man inzwischen auch: Das ist der, der immer so gescheit daherredet, was man ihm aber keinesfalls verübeln kann, weil seine Schalker oft auch gescheit daherspielen.

Aber dieser, wie heißt er: Kohlfeldt?

Kohfeldt heißt er, ohne "l" in der Mitte, auch wenn viele in der Branche das "l" immer noch mitsprechen. Dieser Kohlfeldt sei "echt a Guader", sagte kürzlich Kölns Sportchef Armin Veh, der nicht im Verdacht steht, junge Trainer grundlos gut zu finden. Tatsächlich ist das die Grundmelodie, die zu hören ist, wenn man sich quer durch die Branche fragt: Dieser Kohfeldt ist einer und wird einer, ob mit oder ohne "l". Und er hat die beste Startposition für eine Karriere: Er ist da, wo er hingehört. In Bremen.

Als Trainer müsste er "aus Gründen der Geheimhaltung" eigentlich ein Verfechter des geschlossenen Trainings sein, sagt Kohfeldt zum Beispiel, nachdem er die Episode mit dem HSV-Spion erzählt hat. Trotzdem gibt es in Bremen nur ein Geheimtraining pro Woche, alle anderen Einheiten sind geöffnet, auch das Abschlusstraining. "Wir leben nicht auf dem Baum", sagt Kohfeldt, "ich bin sicher, dass unser Auftaktgegner Hannover bei jedem Training jemanden stehen hatte. Aber wir haben uns bewusst entschieden, jede Einheit in der Vorbereitung öffentlich zu machen, wir als Verein, aber auch ich als Trainer." Das, sagt Kohfeldt, sei "eben Werder". Und die Nähe der Fans und der Rückhalt der Stadt seien "wichtiger als die Gefahr, dass mir jemand mal eine Standardsituation wegguckt".

Florian Kohfeldt ist in Siegen geboren, aber diesen schon schwerwiegenden biografischen Makel sehen sie ihm nach in Bremen, so wie sie Thomas Schaaf nachsehen, dass er in Mannheim auf die Welt kam, brummend möglicherweise. Wie Schaaf, so geht auch Kohfeldt in Bremen als Bremer durch, aufgewachsen und im Tor gestanden im nahen Delmenhorst, später gar in einem Reserveteam des SV Werder. Anschließend Jugendtrainer bei Werder, dann Co-Trainer bei den Profis unter Viktor Skripnik, dann Trainer der Drittliga-Reserve.

Und seit dem 30. Oktober 2017 eben: Cheftrainer der Werder-Profis, die er als Vorletzter übernahm und zur fünftbesten Rückrunden-Mannschaft machte.

Werder Bremen ist eine Mannschaft, auf die man besonders gespannt ist vor der neuen Saison, und das liegt vor allem daran, dass man auf diesen Trainer besonders gespannt ist. Nach nur wenigen Monaten steht dieser Kohfeldt schon im Nagelsmann-Verdacht: So wie der Hoffenheimer ein Team in die Champions League geführt hat, dessen Spieler Vogt, Schulz und Kaderabek heißen, so traut man Kohfeldt zu, dass er eine Elf, deren Spieler Bargfrede, Eggestein und Moisander heißen, weit über ihre Verhältnisse hinaus coacht.