Die deutschen Florettfechter sind im Einzel ausgeschieden. Peter Joppich, 38, verlor sein Achtelfinale gegen den Tschechen Alexander Choupenitch 13:15. Benjamin Kleibrink, 35, Olympiasieger 2008 in Peking, unterlag Alaaeldin Abouelkassem aus Ägypten eine Runde zuvor 11:15. Andre Sanita war in seinem zweiten Gefecht gegen den italienischen Weltranglistenersten Alessio Foconi chancenlos. Damit gehen die Athleten des Deutschen Fechter-Bundes wie schon in Rio 2016 im Einzel leer aus. Die Hoffnungen der deutschen Fechter ruhen nun auf den Mannschaftswettbewerben.