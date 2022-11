Von Martin Schneider, Doha

Nach einer WM-Auftaktniederlage sind Antworten des Bundestrainers gefragt, und so saß Hansi Flick um die Mittagszeit in Doha auf einem Podium und blickte via Zoom-Meeting in die Hotelzimmer der Journalisten. Das hatte ausnahmsweise keine coronabedingten Gründe, der DFB residiert an der Nordspitze Katars, die Journalisten in Doha, und so kurzfristig konnte niemand die 100 Kilometer durch die Wüste fahren. Also sprach Flick digital.