Von Christof Kneer

Hier einige Namen von Leuten, mit denen Hansi Flick in den letzten Tagen telefoniert hat, ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Mats Hummels, Julian Weigl, Leon Goretzka, Marco Reus, Robin Gosens, Lukas Klostermann, Maximilian Arnold, Florian Wirtz, Steffen Baumgart, Thomas Tuchel. An diesem Freitag hat der Bundestrainer nun schon wieder gesprochen, diesmal mit ein paar Reportern, denen er all die Motive erläuterte, die der Nominierung des ersten Länderspiel-Kaders im WM-Jahr 2022 zugrunde lagen.

In den Testspielen am 26. März in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später gegen die Niederlande in Amsterdam plant Flick "einen Mix aus Ausprobieren und Einspielen" - das war die Überschrift, unter der er sein Überraschungspaket präsentierte. Natürlich war es interessant, wie der Bundestrainer neben Rückkehrern wie Julian Weigl (Benfica Lissabon), Benjamin Henrichs (RB Leipzig) oder Robin Koch (Leeds United) auch einen Neuling anpries, Anton Stach, 23, einen defensiven Mittelfeldspieler von Mainz 05. Noch aufschlussreicher war allerdings, mit welchen Sätzen Flick all die Namen flankierte.

Grob zusammengefasst lässt sich sagen, dass der Bundestrainer zuletzt die ganze Branche abtelefoniert hat. Er hat sich beim Kölner Trainer Baumgart über dessen Mittelfeldspieler Salih Özcan erkundigt, mit Chelsea-Coach Tuchel hat er Fachsimpeleien über die bestmögliche Verwendung des Topspielers Kai Havertz ausgetauscht; den kreuzbandverletzten Wirtz hat er mit dem Beispiel Sami Khediras getröstet, der es nach einer ähnlichen Verletzung innerhalb von sechs Monaten mal zu einer WM schaffte; und mit all den noch Verletzten oder gerade Gesundeten wie Goretzka, Gosens oder Reus hat er vereinbart, dass sie die Länderspielpause doch lieber zum Aufbau von Fitness und Form nutzen sollten. Auch mit Hummels hat er dieses Gespräch geführt, aber in diesem Fall wird es allmählich auffällig. So oft hat sich Flick mit dem Abwehrspieler schon auf eine kleine Pause verständigt, dass inzwischen kaum einer mehr mit Hummels' Rückkehr rechnet.

Auch Draxler bekommt nochmal eine Art letzte Chance

Es war ein unspektakuläres Glaubensbekenntnis, das Flick am Freitag abgelegt hat. An seinem Aufgebot und der Art und Weise, wie er es bestellt hat, lässt sich ablesen, was diesem Trainer wichtig ist. Er glaubt an die Kraft der Kommunikation, aber er versäumt es nie, seine Transparenz mit genügend Härte zu unterfüttern. "Wenn wir bei der WM in Katar erfolgreich sein wollen, ist die absolute Grundvoraussetzung, dass alle Spieler topfit sind, das ist der Fokus, den wir setzen", sagte Flick. Die Verantwortung dafür liege "bei jedem einzelnen Spieler selbst", alle sollten versuchen, "einen Tick mehr zu machen, wir werden das natürlich überprüfen". Bei Zuwiderhandlungen werde man "das dem Spieler klar sagen".

Acht Monate vor der WM sieht Flick noch keinen Grund, harte Entscheidungen zu treffen, noch hält er sich demonstrativ vieles offen. Auch Julian Draxler bekommt nochmal eine letzte Chance, offenbar, weil er beim letzten DFB-Treffen einen hervorragenden Eindruck im Training hinterlassen hat. So jedenfalls hat es Flick dem Spieler erklärt, in einem persönlichen Gespräch selbstverständlich.

Der Kader in der Übersicht:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Christian Günter, Nico Schlotterbeck (beide SC Freiburg), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Robin Koch (Leeds United), David Raum (TSG Hoffenheim), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld/Angriff: Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg), Julian Draxler (Paris St. Germain), Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sané (alle Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Anton Stach (FSV Mainz 05), Timo Werner (FC Chelsea), Julian Weigl (Benfica Lissabon)