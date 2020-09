Von Jonas Beckenkamp

Hansi Flick präsentierte sich am Samstagmittag bester Laune, er begrüßte freundlich die zugeschalteten Reporter beim Video-Call vor der Bundesliga-Partie in Hoffenheim - und dann geriet er ins Schwärmen. Es ging dabei aber weniger um Hoffenheim, sondern um den vergangenen Gegner, den FC Sevilla, den die Bayern erst am Donnerstag im Supercup 2:1 nach Verlängerung besiegt hatten.

Eine "sehr gute Mannschaft" seien die Spanier, "sie sind taktisch sehr gut ausgebildet, der Trainer leistet dort hervorragende Arbeit", fand Flick, der genau weiß, warum sich so ein Sevilla eben nicht mit einem Achtzunull abfertigen lässt wie irgendsoein Schalke. "Sie legen, wie in Spanien üblich, den Schwerpunkt auf das Spiel mit dem Ball und finden gute Lösungen. Insofern war das auch für uns ein Spiel, aus dem wir lernen." Sevilla ist nicht Schalke, das dürfte jeder gemerkt haben im Supercup.

Aber was sagt das über die Bundesliga aus, in der ja so mancher nach dem Brachialstart der Münchner Langeweile befürchtet? Sollten sich die künftigen Bayern-Gegner von den widerspenstigen Spaniern inspirieren lassen? Flick appellierte schon ein wenig an den Innovationsgeist der Kollegen an den Seitenlinien der Liga. "Es ist Aufgabe der Trainer, auch gegen uns Lösungen zu finden. Es muss jeder selbst wissen, wie man uns besiegt."

Noch bis zum 5. Oktober ist das Transferfenster geöffnet

Vielleicht lassen sich aus dem Sevilla-Spiel ja wirklich ein paar Schlüsse ziehen. Zum Beispiel jener, dass die Spanier es mit Mut wagten, mitzuspielen und dass sie damit phasenweise ganz schön nah dran waren, Champions-League-Sieger-Besieger zu werden. Dazu haben die Bayern aber auch ihren Beitrag geleistet, wie Flick beobachtete. "Wir haben es uns da in einigen Situationen selbst schwer gemacht", erzählte er nun. "Wir haben den Ball nicht so klar laufen lassen."

Statt reiner Passstafetten um des Ballbesitzes willen ginge es darum, den "Ball dort zirkulieren zu lassen, wo der Gegner verwundbar ist." Flick wünscht sich also ein zielorientierteres Offensivspiel. Er formulierte es so: "Was die Positionierung vorne betrifft, müssen wir uns noch verbessern." Gegen Sevilla taten sich Serge Gnabry und Leroy Sané mitunter schwer, ihre Räume zu finden.

Flick feilt noch an der offensiven Ausrichtung seiner Elf, er will sie variabler machen und ihr mehr Tiefgang verleihen. Das gilt nicht nur für das sprichwörtliche Spiel in die Tiefe, sondern auch für den Kader generell. Der wird vielerorts als zu dünn angesehen und obwohl gegen Hoffenheim der Quarantäne-Rückkehrer Kingsley Coman zurückkehren dürfte, machte Flick noch einmal deutlich, dass er gerne mehr Personal zur Verfügung hätte. "Zu Namen kann ich nichts sagen", ließ er wissen, "Hasan Salihamidzic und ich sind da im Austausch. Wir wissen, dass für Veränderungen im Kader nur noch eine Woche Zeit ist. Wir sind dran."