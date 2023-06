Von Christof Kneer, Bremen

Man muss ein starker Charakter sein, um dem Fanclub der deutschen Nationalmannschaft anzugehören. Wer dieser Eliteeinheit beitritt, muss sich auf gefährliche Expeditionen in entlegenste emotionale Gebiete gefasst machen. So wird zum Beispiel erwartet, dass man zu jedem Anlass eine spezielle Verkleidung trägt, auch bestimmte Gesänge werden verlangt. Zwingend ist auch, Fußballspieler und Fußballspiele zu feiern, die möglicherweise gar keine Feier wert sind. Wer sich vor dem Länderspiel gegen die Auswahl der Ukraine dem Bremer Weserstadion näherte, kam an einem improvisierten Zelt vorbei, in dessen Innern ein verkleideter Moderator ebenso verkleidete Menschen motivierte, "Es gibt nur ein' Rudi Völler" zu singen. Nicht alle bewältigten diese monumentale Herausforderung, aber die Härtesten der Harten brachten eine Melodie hervor, die in Teilen ans geforderte Original erinnerte.