Wer die 30. Meisterschaft des FC Bayern erklären will, der muss wahrscheinlich zwei Jahre zurückgehen. Wahrscheinlich wurde diese 30. Meisterschaft in Mudau geboren, einer Gemeinde im Odenwald, die an diesem 11. Mai 2018 doppelt feierlich gestimmt war. Es war Vatertag, und dann kam auch noch der FC Bayern zum Benefizspiel vorbei, Klaus Augenthaler spielte mit, der große Zé Roberto lief auf und hatte weitere Brasilianer mitgebracht, Giovane Elber, Paulo Sergio und Jorginho, dessen Staatsbürgerschaft vom Trainer Beckenbauer mal vorübergehend in Frage gestellt worden war ("bist a Brasilianer oder hast an Holzfuß?"). Vor 4500 Zuschauern gab es am Ende ein vermutlich verdientes 7:3 gegen eine vom Odenwälder Karlheinz Förster gecoachte Odenwald-Auswahl.