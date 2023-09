Von Philipp Selldorf, Wolfsburg

Über das Verhängnis, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, kann Rudi Völler Geschichten erzählen, die nicht nur sein Leben, sondern auch das des deutschen Fußballs verändert haben. Beim großen Krisengipfel im Wohnzimmer des DFB-Versicherungsagenten Erwin Himmelseher in Frechen-Königsdorf überrumpelte ihn damals der DFB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder, indem er plötzlich ausrief: "Mach du es doch, Rudi." So wurde Völler Teamchef der Nationalmannschaft.