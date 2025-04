Unter der belgischen Sonne war alles angerichtet für dieses große Radsportfest. Zehntausende hatten sich an den Straßenrändern eingefunden, im Norden des Landes, dem flämischen Teil Belgiens, wo Radfahrer noch mehr Menschen aus ihren Häusern locken als Fußballspieler. Ganze Häuserfassaden sind hier mit Radsportfresken bemalt – und am Streckenrand spielen sich die wildesten Szenen ab, weil die Fans sich schon seit Tagen auf das Spektakel vorbereitet haben, einige mit Beihilfe von starken Getränken, andere haben die 269 Kilometer lange Strecke zuvor selbst auf dem Rennrad abgestrampelt. Das Festival war am Sonntag in vollem Gange. Und dann kam es, wie es kam – und der Radsport zeigte seine hässliche Fratze.

Der Mann mit der Nummer eins lag auf der Fahrbahn niedergestreckt. Matthieu Van der Poel aus den Niederlanden, den Vorjahressieger und Mitfavoriten vom Team Alpecin-Deceuninck, hatte es bei einem Sturz erwischt. Mehr als zehn Radprofis krümmten sich schmerzverzerrt auf dem Boden, einige lagen nahezu reglos da, andere hoben den Ellenbogen oder die Schulter, zwischen ihnen zerschrammte Rennräder, Carbon und Blut auf Asphalt auf halber Strecke. Für solche Bilder war niemand hierhergekommen.

Der schwere Massensturz 130 Kilometer vor dem Ziel überschattete diese 109. Ausgabe der Flandern-Rundfahrt. Der deutsche Klassiker-Spezialist John Degenkolb, mit 36 einer der Senioren im Feld, musste verletzt aufgeben, ebenso wie Tim Wellers, zwei Teamkollegen von Favorit Tadej Pogacar, der dem Crash entkam. Insgesamt zwölf Profis waren in den Sturz verwickelt, den ein Fahrer ausgelöst hatte, weil er im Pulk des Pelotons ohne Chance auf Vorwarnung versehentlich mit dem Vorderreifen an einen Randstein geraten war, der ihn wie einen Querschläger in das eng gestaffelte Feld hineinkatapultierte. Immerhin eine gute Nachricht war, dass Van der Poel, der „De Ronde“ schon dreimal gewonnen hatte, weitermachen konnte. Und so bahnte sich im Finale dieses Eintagesrennens doch noch der viel heraufbeschworenen Showdown mit Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar an.

Und den entschied am Ende der Slowene für sich. Pogacar enteilte etwa 15 Kilometer vor dem Ziel allen anderen, verhinderte so einen möglichen Zielsprint und gewann das belgische Monument nach 2023 zum zweiten Mal. Nur die Trophäen für den in einer Woche anstehenden Klassiker Paris-Roubaix und der Olympiasieg fehlen noch in seiner Vitrine.

Im ersten Teil dieser endlosen Tortur hatte sich eine Überraschung angebahnt. Eine Ausreißergruppe um den Österreicher Marco Haller vom Team Tudor Pro Cycling hatte ihr Glück in der Flucht versucht, bis zu vier Minuten hatten sie sich vom Fahrerfeld abgesetzt, ehe sich eine Verfolgerschar um den Schweizer Stefan Küng zu ihnen gesellte. Mit zunehmender Renndauer schmolz der Vorsprung jedoch dahin – und die Spitzengruppe des Pelotons mit Pogacar und Van der Poel übernahm die Regie.

Beim ersten Monument dieser Saison, Mailand-Sanremo, hatte Van der Poel den Slowenen noch bezwungen

22 Kilometer vor dem Ziel machte sich ein Quartett von Rang und Namen auf und davon, fünf Titelsammler wollten diese Angelegenheit nun offenkundig unter sich ausmachen, alle mit sogenannten Monumenten-Siegen dekoriert: der Belgier Jasper Stuyven, Mailand-Sanremo-Gewinner 2021, Mads Pedersen, der Straßenweltmeister von 2019 aus Dänemark, Wout van Aert, unter anderem Olympiasieger 2020, Van der Poel und Pogacar, die Fleißigsten aller Pokalsammler. Und der Slowene hinterließ an diesem Sonntag abermals Hinweise, wen es in diesem Radsportjahr zu schlagen gilt.

Im Finale dieses Klassikers entwischte der 26-Jährige seinen Konkurrenten und verbrachte die letzten 15 Kilometer im Flämischen allein auf dem Sattel. Beim ersten Monument dieser Saison, Mailand-Sanremo, hatte Van der Poel den Slowenen vom Team UAE Emirates noch bezwungen. Bereits zehn Kilometer vor dem Ziel ließ sich nun aber mehr als erahnen, dass Pogacar sein 93. Sieg nicht mehr zu nehmen war. Wie ein flämischer Steinmarder flitzte er in Richtung des Zielorts Oudenaarde. „Wir haben bei dem Crash Johnny (Degenkolb) und Tim (Wellers) verloren“, sagte Pogacar bei Eurosport. Das habe die Angelegenheit verkompliziert. Das dezimierte Ensemble sei anschließend „über sich hinausgewachsen“.

Den Wettkampf um Rang zwei und drei eine Minute hinter Pogacar entschied Pedersen vor Van der Poel für sich. Dieses Radsportfest, das wegen eines Randsteins arg beschädigt wurde, hatte am Ende ein Happy End in Form der Siegertrophäe, die bei der Flandern-Rundfahrt traditionell in Form eines Pflastersteins überreicht wird.