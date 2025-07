Dallas-Hoffnung Cooper Flagg ist der erste hellhäutige Spieler seit 1977, den ein NBA-Klub als Ersten seines Jahrgangs im Draft wählt. Die Erwartungen sind groß – und kommen nicht ohne Klischees aus.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Wenn Cooper Flagg in ein paar Wochen zum ersten Mal die Umkleide der Dallas Mavericks betreten wird – die Saisonvorbereitung in der Basketballliga NBA beginnt am 1. Oktober –, dürfte er in der rechten Ecke Anthony Davis sehen: 32 Jahre, verheiratet, dreimaliger Vater. Zwei Plätze daneben: Kyrie Irving, 33, verheiratet, zwei Kinder. In der anderen Ecke: Klay Thompson, 35. Flagg dürfte ein wenig brauchen, jemanden seiner Generation zu entdecken. Der derzeit Jüngste im Mavericks-Kader ist Derek Lively II, 21. Flagg ist gerade bei der Talentbörse an erster Stelle gewählt worden, als nach LeBron James (18 Jahre, 178 Tage) zweitjüngster „Number One Pick“ der NBA-Geschichte: 18 Jahre und 186 Tage.