„Wenn jemand plötzlich Superjogger werden will, würde ich eher bremsen“

Fitnesscoach Arne Greskowiak weiß, was Amateure von Profis lernen können. Ein Gespräch darüber, wie man zu joggen anfängt, warum die Morgenroutine von Olaf Scholz beispielhaft ist und Videos fürs Heimtraining demotivierend sein können.

Interview von Jonas Beckenkamp

Athletik- und Personaltrainer, sportpsychologischer Experte und Autor: Arne Greskowiak gilt als einer der renommiertesten Fitnessexperten Deutschlands. Der 40-Jährige betreut seit Jahren das Eishockeyteam der Kölner Haie, Profis wie Leon Draisaitl und ist hauptamtlicher Athletikcoach der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Nach dem WM-Titel 2023 startete er gemeinsam mit NBA-Spieler Moritz Wagner einen Podcast namens „Kannst du so nicht sagen“. Seine Erfahrungen mit Profis und Kunden im persönlichen Trainingsalltag hielt Greskowiak in einem Buch fest. „Der Bessermacher“ erschien vergangenes Jahr – es handelt von einer seiner Lebensfragen: Was Hobbysportler von Leistungssportlern lernen können.