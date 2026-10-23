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Fis-Präsident Alexander Ospelt„Ich bekam dann meist als Antwort: Wir haben keinen Geschäftsplan“

Lesezeit: 8 Min.

Belastetes Erbe: Der einstige Fis-Präsident Johan Eliasch (links) hat seinem Nachfolger Alexander Ospelt einen Verband in Aufruhr hinterlassen.
Belastetes Erbe: Der einstige Fis-Präsident Johan Eliasch (links) hat seinem Nachfolger Alexander Ospelt einen Verband in Aufruhr hinterlassen.
Oliver Bunic/AFP

Fis-Präsident Alexander Ospelt hat einen Weltverband in Aufruhr übernommen. Im SZ-Interview gibt der Liechtensteiner Einblicke in die Ära seines umstrittenen Vorgängers, die angespannte finanzielle Lage – und seinen Rettungsplan.

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Manchen Funktionären schwante Böses, als das Ergebnis auf sich warten ließ. Sie ahnten, dass die Wahl ums Präsidentenamt des Ski- und Snowboard-Weltverbands (Fis) knapp verlaufen war, weil die Wahlhelfer damals, beim Kongress Anfang Juni in Belgrad, die Stimmen wieder und wieder nachzählten. Bis feststand: Der Fis-Präsident Johan Eliasch war mit 64:65 Stimmen abgewählt, in Alexander Ospelt aus Liechtenstein hatte der Kandidat der Opposition hauchzart gewonnen. Und für den 58 Jahre alten Rechtsanwalt, der zuvor den Skiverband seines Heimatlandes geleitet hatte, ging es gleich zur Sache.

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