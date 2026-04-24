Vor einigen Wochen flatterte bei den Nationalverbänden, die im Ski- und Snowboard-Weltverband Fis zusammengeschlossen sind, ein bemerkenswertes Schreiben herein. Johan Eliasch, der Präsident der Fis, erinnerte darin, wie, nun, „remarkable“, bemerkenswert die vergangene Wintersportsaison verlaufen sei; ach was, sie war „exceptional“, außergewöhnlich! Man erreiche, dank der tollen TV-Präsenz und in den sozialen Medien, „mehr Fans als je zuvor“, der Sport sei diverser, sicherer, nachhaltiger geworden. Genau so müsse man weitermachen, so werde man am „nächsten großartigen Kapitel des Schneesports schreiben“, und das, na klar, gemeinsam.