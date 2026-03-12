Zum Hauptinhalt springen

Ski- und Snowboard-Weltverband FisWenn der Gerichtsvollzieher einem Weltverband zu Leibe rückt

Lesezeit: 6 Min.

Zahltag: Johan Eliaschs Weltverband muss dem einstigen Geschäftsführer einer Fis-Tochterfirma rund fünf Millionen Euro zahlen.
Zahltag: Johan Eliaschs Weltverband muss dem einstigen Geschäftsführer einer Fis-Tochterfirma rund fünf Millionen Euro zahlen. Greg M. Cooper/Gepa/Imago

Ein Berufungsgericht urteilt, dass der Ski-Weltverband Fis zu Unrecht eine Millionenzahlung verweigerte. Fis-Chef Eliasch gerät in immer größere Nöte: Sein eigener Landesverband will ihn nicht für die Wiederwahl nominieren.

Von Johannes Knuth

Am vergangenen Dienstag ging beim Betreibungsamt in Thun, dem Schweizer Pendant zum deutschen Gerichtsvollzieher, ein bemerkenswertes Schreiben ein. Als Schuldner wurde darin eine Institution genannt, von der man kaum erwarten würde, dass man ihr mit Zwangsmaßnahmen zu Leibe rücken muss: der Internationale Ski- und Snowboard-Verband (Fis), angeführt von Präsident und IOC-Mitglied Johan Eliasch.

Zur SZ-Startseite

ExklusivEpstein Files
:Hat Johan Eliasch über mögliche Kontakte zu Jeffrey Epstein gelogen?

Der Milliardär Johan Eliasch, IOC-Mitglied und Präsident des Ski-Weltverbands Fis, kommt in den Epstein Files vor. Er selbst sagt: Es gab keinen Kontakt. Die Dokumente legen eine andere Geschichte nahe.

SZ PlusVon Thomas Kistner und Johannes Knuth

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite