Am vergangenen Dienstag ging beim Betreibungsamt in Thun, dem Schweizer Pendant zum deutschen Gerichtsvollzieher, ein bemerkenswertes Schreiben ein. Als Schuldner wurde darin eine Institution genannt, von der man kaum erwarten würde, dass man ihr mit Zwangsmaßnahmen zu Leibe rücken muss: der Internationale Ski- und Snowboard-Verband (Fis), angeführt von Präsident und IOC-Mitglied Johan Eliasch.