Anfang der Woche veröffentlichte der Ski- und Snowboard-Weltverband Fis auf seiner Homepage eine Neuigkeit , die manche in der Wintersportgemeinde überraschte. Eine Wahlkommission der Fis verkündete, dass sie alle 29 Kandidaten, die sich kommenden Juni um die Präsidentschaft oder einen Sitz im Council bewerben, eingehend geprüft habe – und dass alle Bewerber, Trommelwirbel, die Voraussetzungen erfüllten, um gewählt zu werden.

Manche hatten befürchtet, dass das Wahlkomitee schon diesen behördlichen Akt nutzen könnte, um Kandidaten unter Vorwänden aus dem Rennen zu nehmen – insbesondere aus dem Kreis der vier Herausforderer, die den Fis-Präsidenten Johan Eliasch beim Kongress am 11. Juni in Belgrad ablösen wollen. Der Vorsitzende des Wahlkomitees, der Brite Rory Tapner, hatte bis vor fünf Jahren immerhin maßgeblich die Kampagne koordiniert, die Eliasch an die Spitze der Fis katapultierte. Das stelle aber gar keinen Interessenkonflikt dar, teilte Tapner zuletzt der SZ mit: Sein Komitee arbeite unabhängig und integer, ganz und gar.

Dass nicht wenige Funktionäre und sogar Kandidaten dem weiter nicht trauen, erzählt schon einiges darüber, wie tief das Misstrauen in der Szene sitzt – und wie brennend der Wunsch ist, Eliasch abzulösen. Neu ist, dass einige große Nationalverbände dieses Anliegen jetzt in einem Brief formuliert haben; er malt die Zustände der Fis in düsteren Farben. Zugleich erheben sich erstmals kritische Stimmen aus dem Kreis jener, denen Eliasch ebenfalls allerhand Versprechungen gemacht hat: den Athleten.

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Den Brief, den die SZ einsehen konnte, hat ein Bündnis an Nationalverbänden an gut 130 weitere Mitgliedsverbände der Fis geschickt, also an weit mehr als jene 80, die Anfang Juni in Belgrad abstimmen dürfen. Die Liste derer, die das Schreiben signiert haben, zeigt, dass die Allianz gegen den Amtsinhaber durchaus firm ist. Zum einen sind der amerikanische und der österreichische Verband an Bord, mit Präsidentin und Geschäftsführern – beide mächtigen Verbände hatten Eliasch vor fünf Jahren noch unterstützt. Zum anderen spannt sich die Opposition von Deutschland – in Person von DSV-Vorstand Stefan Schwarzbach – über die Schweiz, Norwegen, Spanien bis nach Kanada. Fürs Erste.

Stefan Schwarzbach begründete das im SZ-Gespräch so: „Wenn du dich über Jahre immer wieder aufrichtig um eine konstruktive Zusammenarbeit bemühst, immer wieder mündliche oder sogar schriftliche Zusagen erhältst, die später relativiert oder sogar ins Gegenteil verkehrt werden, dann fehlt irgendwann die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. In der Medizin würde man sagen: Der Patient ist austherapiert.“ Sprich: Alle Verfahren sind ausgeschöpft, ohne erkennbare Besserung.

Das Oppositionsbündnis beklagt in seinem Brief vor allem, dass dies in den Jahren unter Eliasch zu einer „sehr gravierenden und sich signifikant verschlechternden finanziellen Lage“ geführt habe. Liquiditätsreserven seien „substanziell“ gesunken, Betriebskosten „signifikant“ gestiegen, versprochene Einnahmen hätten sich nicht wie erwartet entwickelt, allen Beteuerungen zum Trotz. Tatsächlich zeigen allein die öffentlich zugänglichen Bilanzen der Fis bis zum Jahr 2024, dass liquide Mittel im Kernbetrieb im hohen zweistelligen Millionenbereich dahinschmolzen, mindestens. Zugleich gab der Verband mehr und mehr Geld für Personal und Rechtsstreitigkeiten aus, was zu operativen Verlusten führte – die die Fis wiederum mit Sonder- oder durchlaufenden Posten ausglich. Doch weder die neue, hochgelobte Zentralvermarktung noch andere Quellen sprudelten bis zuletzt offenbar wie versprochen.

Wenn man so weitermache, könnte der Verband in finanzielle Schwierigkeiten geraten, fürchten manche Verbände

Ihr Fazit kleiden die Nationalverbände in ihrem Brief noch in diplomatische Worte. Es sei „essenziell“, dass die Fis in der Lage bleiben müsse, „bedeutende Zuwendungen“ an ihre Mitglieder zu verteilen, insbesondere an kleinere und mittelgroße Nationen. Frei übersetzt: Noch ist Geld da – aber wenn wir so weitermachen, könnte bald nicht mehr viel übrig sein, speziell für jene Nationalverbände, die ohne die jährlichen Zuwendungen der Fis kaum überlebensfähig wären.

So ganz genau können die Lage aber anscheinend nicht einmal die Mitglieder des Councils greifen, also jenes Regierungsrates, der laut Fis-Satzung die „oberste Instanz“ des Verbandes bildet. Dieser Rat kontrolliert den Präsidenten nicht nur, er soll über zentrale Fragen abstimmen – doch das, so klagen die Nationalverbände in ihrem Brief, habe Eliasch systematisch ausgehebelt. Informationen zu Finanzen und anderen Themen seien „zu oft unvollständig oder verzögert“ übermittelt worden, so hätten gewählte Funktionäre ihren Aufgaben nur begrenzt nachkommen können. Ein akutes Beispiel: Das neue Jahresbudget der Fis sei dem Council „weniger als 24 Stunden“ vor einer Sitzung übermittelt worden – um den Mitgliedern die Möglichkeit zu nehmen, kritische Punkte rasch zu identifizieren und thematisieren?

Fordert mehr Einfluss und Geld für die Athleten: der einstige Slalomläufer, WM-Medaillengewinner und heutige Athletensprecher AJ Ginnis. Mathias Mandl/Gepa Pictures/Imago

Johan Eliasch lässt eine aktuelle SZ-Anfrage zu all diesen Vorwürfen unbeantwortet. Auf eine weitere Anfrage hatte er zuletzt geantwortet, er habe alle Gremien immer vorschriftsgemäß unterrichtet. Auch hatte die Fis in ihrer der jüngsten, öffentlich zugänglichen Geschäftsbilanz für das Jahr 2024 betont, man sei „dank unserer Liquiditätsreserven bestens vorbereitet auf potenzielle Herausforderungen in den kommenden Jahren“. Wie wahr das ist, dürfte sich wohl erst in den kommenden Monaten oder gar Jahren zeigen, da sollen all die neuen Vermarktungsmodelle und versprochenen Sponsorenverträge ja angeblich greifen.

Wie viele Leute Eliasch solche Versprechungen noch abnehmen? Die SZ konnte einen weiteren Brief einsehen, den der einstige Slalomläufer und Fis-Athletenvertreter AJ Ginnis zuletzt an diverse Sportler geschickt hat. Ginnis erinnerte daran, wie der Kapitalgeber CVC, der auch in die Formel 1 und in die spanische Fußballliga investiert hat, der Fis im November 2024 ein Angebot über 400 Millionen Euro unterbreitet hatte, was Eliasch damals abbügelte: Die Fis sei „gut kapitalisiert“, die neue Zentralvermarktung werde dem Sport, den Weltcupveranstaltern und auch den Athleten neue Mittel verschaffen. Letzteren versprach Eliasch auch in einer Videoschalte, dass die Fis allein deren Preisgeld um weitere 20 Prozent aufstocken werde, rückwirkend ab der Saison 2024/25. Unter vielen prominenten Athleten in der Leitung befanden sich auch die Amerikanerin Mikaela Shiffrin und die Schweizerin Lara Gut-Behrami, zwei der größten Alpin-Athletinnen der Geschichte.

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Die Zentralvermarktung kam kurz darauf tatsächlich, die versprochenen Gaben an die Athleten nicht, wie Ginnis in seinem Schreiben betont. Die Fis hob ihren Beitrag zum Preisgeld erst ab der Saison 2025/26 an – um zehn statt 20 Prozent. Die übrigen zehn Prozent sollten die Weltcup-Veranstalter auf freiwilliger Basis stemmen. Das taten dem Vernehmen nach aber die wenigsten, ihre Budgets sind seit Jahren angespannt. Ginnis befürchtet in seinem jüngsten Schreiben noch Schlimmeres: „Die Beiträge der Fis zum Preisgeld könnten in den nächsten vier Jahren auf null sinken. Ganz ehrlich, ich habe es satt, dass den Athleten nicht der Respekt gezollt wird, den sie verdienen.“ Eine SZ-Anfrage dazu an Eliasch bleibt ebenfalls unbeantwortet.

Nur: Reicht das alles auch, damit sich eine Mehrheit von 80 wahlberechtigten Verbänden in knapp einem Monat hinter einem Herausforderer Eliaschs versammeln wird? Zum Glück, schreibt das Bündnis der Nationalverbände in seinem Brief, hätten sich ja vier „hoch respektierte“ Gegenkandidaten angemeldet: die Britin Victoria Gosling, die Dänin Anna Harboe Falkenberg, Alex Ospelt aus Liechtenstein und Dexter Paine aus den USA. Eine oder einen wird die Opposition irgendwann bevorzugt unterstützen müssen, sonst wird es schwer mit einer Mehrheit gegen den Amtsinhaber – selbst wenn die großen Verbände bei Fis-Wahlen drei Stimmen haben, die mittelgroßen zwei, die kleinsten eine.

Auf wen oder was Eliasch es dabei abgesehen hat, zeigte sich jüngst im slowenischen Küstenort Portoroz beim Frühjahrstreffen der Fis, einer Art Klassentreffen der Funktionäre nach dem Winter. Dort soll der Präsident – der offenbar nur dank eines georgischen Passes zur Wiederwahl antreten konnte – den mittelgroßen und kleineren Nationalverbänden dem Vernehmen nach versichert haben, dass die Zuwendungen der Fis an sie wie gehabt fließen sollen (Eliasch beantwortet auch eine Anfrage dazu nicht). Eine Frage ist, ob das Wahlkomitee dies nicht streng genommen als unerlaubte Beeinflussung im Wahlkampf werten müsste. Eine andere Frage: Wie würden solche Versprechungen, wenn sie denn so fielen, noch zur finanziellen Realität passen?