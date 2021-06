Von Sebastian Fischer

Das Training von Markku Kanerva, Finnlands Nationalcoach, beginnt immer mit einem kleinen, etwas zottelig aussehenden, handgemachten Straßenfußball aus Tansania. Kanerva hat ihn mal geschenkt bekommen, von einer Wohltätigkeitsorganisation. Und er hat es zum Ritual gemacht, ihn sich mit seinen Trainerkollegen zuzuspielen, zwei Kontakte in der Luft, der Ball darf den Boden nicht berühren. Sie lachen dabei viel auf dem Rasen in Selenogorsk, eine Bahnstunde von Sankt Petersburg aus Richtung finnische Grenze, wo die Finnen während der EM trainieren. "Skäda", so nennen sie es, sei ein Spiel für gute Stimmung, sagt Kanerva. Und dass die Stimmung gut ist, das ist in diesem Fall eine Erwähnung wert.

Nach dem Training am Montag, zwei Tage vor dem zweiten EM-Auftritt an diesem Mittwoch in Russland, kam der Verteidiger Daniel O'Shaughnessy in die Pressekonferenz. Man konnte ihm dort leibhaftig gegenübersitzen, mit Maske und auf Abstand, bei den Finnen ist alles eine Nummer kleiner. Der Medienraum ist ein Containerbau neben dem Platz. Und O'Shaughnessy, Sohn eines Iren und einer Finnin, sprach über das Dilemma des finnischen Fußballs in diesen Tagen. "Es war ein großer Sieg", sagte er, das historische 1:0 über Dänemark zum Auftakt. "Aber natürlich ist Christian Eriksen das erste, woran ich denke. Ich sende ihm die besten Wünsche."

Die Geschichte des finnischen Teams, sie war schon eine der besonderen, bevor diese EM begonnen hatte. Erstmals überhaupt in der Geschichte des Landes qualifizierte sich eine Fußballmannschaft für ein großes Turnier. Die Menschen in Helsinki, wo sonst lieber Eishockey geschaut wird, feierten Spieler, die wie gemacht sind für die Erzählung vom Außenseiter, der seine Stärke aus der Gruppe und seinen Charakteren zieht. Lukas Hradecky, der Torwart von Bayer Leverkusen, der gut hält und so schön ungeschliffen spricht. "Wir sind keine Scheiß-Mannschaft. Wir sind nicht so schwach, wie man denkt", hat er vor dem Turnier gesagt. Oder Tim Sparv, 34, der Kapitän im Mittelfeld, der sich auf seinem Blog als "Keine Tore schießender Fußballprofi" vorstellt, der sein "Bestes versucht, mit den Teenagern mitzuhalten". Und natürlich Stürmer Teemu Pukki, einst mit blonden Locken ein Talent mit Zwischenstation auf Schalke, jetzt mit Glatze und Bart ein verlässlicher Torschütze.

Mit Finnlands EM-Erfolg wird man immer die Wiederbelebungsmaßnahmen für Eriksen verbinden

Doch noch mehr ist es das Gesicht der Mannschaft, keine Stars zu haben. O'Shaugnessy, 26, ist der einzige Spieler im Kader von einem Team der heimischen Liga, er spielt immerhin beim Rekordmeister HJK Helsinki. In der Pressekonferenz wurde er dennoch von einem finnischen Journalisten gebeten, sich als dem Publikum noch nicht so bekannter Spieler doch bitte mal vorzustellen. Nach einer kurzen Abhandlung über die Stationen seiner Karriere betonte er, wie froh er sei, dabei zu sein.

So schön die Geschichte der Finnen schon war, umso besser wurde sie rein sportlich durch den Auftaktsieg. Man könne das werden, was Island 2016 war, sagen sie nun: Der Außenseiter, der es in die nächste Runde schafft und dem die Sympathien zufliegen. Andererseits wird man mit dem Spiel gegen Dänemark immer die Wiederbelebungsmaßnahmen für Eriksen verbinden. "Wir werden diese Bilder auch nach dem Turnier niemals vergessen", sagte Kanerva am Dienstag.

Die Dänen bekommen psychologische Hilfe angeboten. Auch für die Finnen gebe es "die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen", sagte O'Shaughnessy, der am Samstag in der Startelf stand. Kanerva sagte, er hoffe, "dass wir in der Lage sind, uns zu konzentrieren". Aber er klang sehr zuversichtlich. Und da sich Eriksen inzwischen mit erhobenem Daumen aus dem Krankenhaus gemeldet hat, sagte er wohl guten Gewissens, dass es auch positive Erinnerungen sein könnten, die man an das Spiel haben werde. Die finnischen Fans hatten "Eriksen"-Sprechchöre angestimmt, die Spieler nach dem Tor von Joel Pohjanpalo auf ausufernden Jubel verzichtet. "Es gab wichtigere Dinge als Fußball", sagte Kanerva.

Detailansicht öffnen Ehemaliger Grunschullehrer: Trainer Markku Kanerva. (Foto: Stuart Franklin/AP)

Der Trainer, 57, der während seiner Spielerkarriere als Lehrer arbeitete, übernahm die Nationalmannschaft im Jahr 2016. Es ist nicht abwegig, ihm einen großen Anteil am Erfolg zuzurechnen. Es gab schon mal eine talentiertere Generation finnischer Fußballer in den Neunzigern, mit dem technisch brillanten Jari Litmanen und dem kompromisslosen Sami Hyypiä, oft scheiterten sie knapp an der Qualifikation.

Antti Niemi, 49, stand damals im Tor, jetzt ist er Torwarttrainer, er kann also glaubwürdig über den Vergleich der Generationen sprechen. Höflicherweise erwähnt er dabei nicht, dass sich inzwischen 24 statt wie früher 16 Teams für die EM qualifizieren. Der Teamspirit sei "unglaublich", sagt er, sonst gebe es keine großen Geheimnisse. Außer kontinuierlicher Arbeit. Der Trainer mache das "exzellent".

Trotz des historischen Auftaktsieges sind die finnischen Träume noch nicht erfüllt

2009, als der große Litmanen mit 38 immer noch in der Nationalelf auflief und seine Nachfolger inspirierte, trainierte Kanerva die U21, die sich für die EM qualifizierte, was als großer Erfolg galt. Der Coach mit dem in Finnland so häufigen Vornamen gewann deshalb den Titel "Markku des Jahres". Als er von 2016 an viele Spieler von damals in der Nationalelf anleitete, viele Protagonisten von heute, waren sie dennoch ein Team, dem zunächst keine Chancen auf eine Turnierteilnahme zugerechnet wurden. Doch mit der pragmatischen Taktik Kanervas, mit Effizienz als Ziel, entwickelte sich eine neue Stimmung: "Keine Zaubertricks, nur elf selbstlose, hart arbeitende Spieler, die es satthatten, dass die ganze Nation Witze über sie macht", schrieb Kapitän Sparv in einem Gastbeitrag für 11Freunde.

Es könnte, vor diesem Spiel gegen Russland, auch noch andere Themen geben als die Verarbeitung des Dramas um Eriksen. Die nicht immer einfache Beziehung zum Nachbarland zum Beispiel. Selenogorsk, wo hinter Reihenhaussiedlungen das Trainingscamp liegt, das bei der WM 2018 schon die Engländer nutzten, war früher finnisches Gebiet. Oder Corona natürlich: Das finnische Institut für Gesundheit empfahl Fans, die EM zu Hause zu schauen. Trotzdem werden einige, in der Heimat skeptisch beäugt, über die Grenze kommen. Ausgerechnet in ein Land, in dem die Infektionszahlen nun wieder steigen.

Andererseits hat es nun die Mannschaft verdient, das mal ausschließlich über ihr Spiel gesprochen wird. "Wir hatten Meilensteine ausgegeben. Wir wollten einmal zu null spielen und einen Punkt holen. Beides hat schon im ersten Spiel geklappt", sagte Kanerva. Doch ihre Träume, die seien noch nicht erfüllt.