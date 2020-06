In ihrem dritten Spiel beim Finalturnier zeigen sich die Bamberger eine Halbzeit lang von ihrer besten Seite - erst danach kann Frankfurt noch einmal rankommen. Am letzten Gruppenspieltag sollten sie erneut gewinnen, sonst kommt es noch zu einem spannenden Dreiervergleich.

Weil beim Finalturnier um die deutsche Basketball-Meisterschaft keine Zuschauer in der Münchner Halle sein dürfen, sondern nur wenige Helfer und Beobachter, kann man plötzlich vieles verstehen, was auf und neben dem Spielfeld so gesprochen wird - vor allem dann, wenn einer mal etwas lauter wird, wie Bambergs Trainer Roel Moors am Samstagnachmittag. Der Belgier hatte in der Partie gegen die Fraport Skyliners Frankfurt Mitte des letzten Viertels eine Auszeit genommen und seine Spieler mit Nachdruck zu mehr Engagement aufgefordert: "Wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt", sagte er, "aber das jetzt ist Bullenscheiße."

Die Bamberger hatten kurz vor der Pause schon mit 25 Punkten geführt (56:31/19.) und kurz danach das erste Aufbäumen der Frankfurter binnen drei Minuten erstickt, als sie nach dem 61:48 wieder davonzogen, auf 75:52 (26.). Aber in den letzten zehn Minuten schienen sie gedanklich abgeschaltet zu haben, sie ließen die Skyliners erneut bedrohlich nahe herankommen, bis auf 92:83, weshalb Moors seine Spieler daran erinnerte, dass die Korbdifferenz dieser Partie noch mal wichtig werden könnte.

Nach einem kleinen Endspurt gewann der neunmalige Meister Brose Bamberg dann noch 99:83 (58:36) und feierte damit seinen ersten Sieg bei diesem Turnier, bei dem es am letzten Spieltag der Gruppe B noch zu einem Dreiervergleich um den Einzug ins Viertelfinale kommen könnte. Dazu müsste Bamberg am Montag zwar gegen den Außenseiter Rasta Vechta verlieren, der seinerseits zuvor Frankfurt unterlegen war (59:63), aber dass das nicht ausgeschlossen ist, zeigen die jüngere und die ältere Vergangenheit.

Bambergs Form schwankt

Im Vorjahr schied Bamberg im Playoff-Viertelfinale selbst gegen ein extrem ersatzgeschwächtes Rasta-Team aus, und im laufenden Turnier geht die Leistungskurve des früheren Serienchampions rauf und runter wie ein Jojo. Der starken Vorstellung beim 91:98 gegen den Titelfavoriten Alba Berlin folgte eine erschreckend schwache beim 74:103 gegen die ebenfalls bereits für die K.-o.-Runde qualifizierten MHP Riesen Ludwigsburg; und dem souveränen Auftritt in der ersten Hälfte gegen Frankfurt folgte ein phlegmatischer in der zweiten.

"Ich habe die Mannschaft aus dem Alba-Spiel nicht mehr wiedererkannt", hatte Roel Moors schon nach der Klatsche gegen Ludwigsburg gesagt. Eine Erklärung für den rapiden Energieabfall hatte er nicht; die hatte auch sonst keiner in der Mannschaft. Weil sich seine Spieler den Ludwigsburger Riesen fast widerstandslos gebeugt hatten, forderte der Coach vor der Partie gegen Frankfurt vor allem: "Wir müssen schon ein bisschen Abwehr spielen." Diese Vorgabe erfüllten seine Spieler allerdings nur halbherzig, wie Flügelspieler Christian Sengfelder einräumte: "Defensiv waren wir in der zweiten Hälfte nicht so wirklich gut."

Die Bamberger hatten zunächst leichtes Spiel mit den müde wirkenden Frankfurtern, für die es das vierte Spiel innerhalb von sieben Tagen war. Aber am Ende 83 Punkte von einer Mannschaft zu kassieren, die nicht gerade als offensivstark bekannt ist, sollte den Brose-Profis zu denken geben. Ihr Angriff schnurrt durchaus gefällig, am Samstag punkteten sieben Spieler zweistellig, am erfolgreichsten Kameron Taylor und Retin Obasohan mit je 13 Zählern. Zudem scheint der bislang unauffällige Sengfelder nach der dreimonatigen Corona-Pause seinen Rhythmus zu finden: Er war mit zwölf Punkten und sechs Rebounds am Erfolg beteiligt; Tre McLean kam auf die gleiche Ausbeute.

Die Skyliners hingegen definieren sich eher über ihre Defensive: Nationalspieler Akeem Vargas gilt als einer der bissigsten Verteidiger der Liga, Kapitän Quantez Robertson ist sogar schon als bester Abwehrspieler der Saison ausgezeichnet worden. Und für das Finalturnier haben sie eigens Yorman Polas Bartolo engagiert, der diese Auszeichnung zuletzt zweimal nacheinander erhalten hat (sein bisheriger Klub Bonn hat auf die Teilnahme verzichtet). Bei ihrem bislang einzigen Erfolg hatten die Skyliners gegen Vechta nur 59 Punkte zugelassen - gegen Bamberg waren es bereits zur Halbzeit 58. Und wenn die Abwehr nicht hält, wird es schwierig für die Frankfurter, denn ihnen fehlt ein herausragender Korbjäger, ein Scorer, der viele Punkte liefern kann. Wenn man sie allerdings einfach werfen lässt, wie es die Bamberger zeitweise taten nach dem Seitenwechsel, dann können sie halt auch treffen. Quantez Robertson, mit 13 Punkten Frankfurts Bester an diesem Nachmittag, netzte beispielsweise in drei Minuten drei Dreier nacheinander ein, ehe sich die Bamberger mal wieder intensiver um ihn kümmerten. Später musste ihr Trainer Roel Moors trotzdem noch mal laut werden.