Als letztes der zehn teilnehmenden Teams ist am Dienstagabend auch Brose Bamberg ins Finalturnier der Basketball-Bundesliga (BBL) eingestiegen. Im Duell zweier ehemaliger Serienmeister verloren die Bamberger dabei gegen Alba Berlin, fast erwartungsgemäß möchte man glauben: Sie waren ja schon in den drei vorherigen Begegnungen dieser Saison unterlegen gewesen, beim Pokal-Halbfinale sowie den beiden Partien der normalen Hauptrunde. Im vorletzten Spiel vor der Corona-Pause hatten sie in Berlin sogar ein demoralisierendes 70:107 kassiert.

Insofern dürfte die Bamberger das 91:98 (56:55) vom Dienstag sogar optimistisch stimmen für den weiteren Turnierverlauf. Nachdem sich in den ersten Minuten die Fortsetzung des Vor-Corona-Debakels anzubahnen schien (6:17 nach nur vier Minuten), fingen sie an, sich zu wehren und lieferten dem Favoriten bis weit in die zweiten Halbzeit hinein einen offenen Schlagabtausch. "Fürs erste Spiel haben wir das gut gemacht", fand Brose-Kapitän Elias Harris, "wir können weitestgehend zufrieden sein." Nächste Bamberger Gegner sind am Donnerstag (20.30 Uhr) die MHP Riesen Ludwigsburg, die gemeinsam mit Berlin die Gruppe B anführen; beide Teams haben bislang zweimal gesiegt.

Berlin gegen Bamberg, Dominator der Jahrtausendwende gegen Team der Zehnerjahre, Hauptstadt gegen Provinz - das war mal eine große Rivalität in der BBL, eine hitzige Angelegenheit. Zuletzt köchelte sie eher auf kleiner Flamme, weil sich die Klubs in unterschiedliche Richtungen entwickelten: Bamberg baut seine Mannschaft seit einigen Jahren immer wieder neu auf, Berlins Team nähert sich derweil seinem Zenit. Im Februar holte es bereits den Pokal, beim Meisterschaftsturnier gilt es als nun als Titelfavorit.

Am Dienstag schürten die Teams die alte Rivalität wieder ein wenig an, sie gingen mit großer Intensität ans Werk, abzulesen an ungewöhnlich vielen Fouls auf beiden Seiten. Unfair oder gar bösartig war es freilich nie, die Bamberger kämpften halt um ihre Außenseiterchance, und die Berliner verteidigten ihren Favoritenstatus. "Sie spielen sehr körperlich", ächzte Albas Flügelspieler Rokas Giedraitis zur Pause, "wir müssen in der Abwehr besser dagegenhalten." Bambergs Spielmacher Retin Obasohan sah das ähnlich - nur halt aus seiner Perspektive. "Wir müssen in der Abwehr zulegen", resümierte er nach den ersten zwanzig Minuten: "55 Punkte sind zu viel."

Die Punktausbeute war immerhin das äußere Zeichen eines munteren und schnellen Spiels. Bei Berlin punktete gleich ein halbes Dutzend Spieler zweistellig, Beleg für die große Ausgeglichenheit des Kaders. Alba verfügt bei diesem Turnier über die tiefste Bank, wie es im Fachjargon heißt: Sie können es sich sogar leisten, in jeder Partie drei ausländische Profis auf die Tribüne zu setzen und zu schonen.

In Bamberg brauchen sie hingegen jeden Mann, nachdem Louis Olinde und Bryce Taylor verletzt ausfallen. Immerhin erfüllte der spät in der Saison verpflichtete Jordan Crawford die Erwartungen, die sie in Bamberg in ihn setzen. "Er muss punkten", hatte Trainer Roel Moors von dem 31-Jährigen gefordert, der erst im März bei der Niederlage in Berlin sein Debüt für Brose gegeben hatte. Moors hatte in der Corona-Pause die bisherige Saison analysiert und festgestellt: "Wir hatten das Problem, dass wir viele Spiele unnötig am Ende verloren haben. Wir hatten keinen Spieler, der am Ende den Ball wollte. Mit Jordan Crawford haben wir jetzt einen."

Der Amerikaner war tatsächlich der erfolgreichste Werfer an diesem Abend mit 20 Punkten, aber dummerweise stand er am Ende nicht mehr auf dem Parkett: Er hatte sich anderthalb Minuten vor Schluss sein fünftes Foul geleistet und musste deshalb vom Feld. Da lag sein Team noch mit bloß vier Punkten zurück, 89:93. Danach entglitt ihnen die kleine Siegchance.