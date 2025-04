Nationalspieler Pföderl gelang vor 14200 Zuschauern die schnelle 2:0-Führung, er traf erst in Überzahl (7. Minute), dann in Unterzahl (10.). Später legte der 31-Jährige im Powerplay nach (29.). Er schraubte seine Play-off-Bilanz auf 46 Tore und zog am bisherigen Rekordhalter Patrick Reimer vorbei. Die weiteren Berliner Treffer erzielten Ty Ronning (22.), Yannick Veilleux (30.), Lean Bergmann (42.) und Jonas Müller (57.). Am Mittwoch geht es in Köln vor 18600 Zuschauern weiter.

Ob Wissmann im vierten Spiel der „Best-of-seven“-Serie mitwirken kann, ist fraglich. Am Montag fehlte er „bis auf Weiteres“, wie der Klub mitteilte. Der Nationalspieler hatte in der zweiten Partie am Samstag einen Schlag auf die linke Hand bekommen. „Er ist einer der besten, wenn nicht der bester Verteidiger der Liga“, sagte Trainer Serge Aubin: „Man kann ihn nicht ersetzen, man muss das im Kollektiv machen – alle zusammen.“