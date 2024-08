Am Ende eines furiosen Handballturniers gewinnt Deutschland Silber – erwischt aber ausgerechnet im Finale den schwächsten Tag. Die hohe Niederlage gegen Dänemark mit zwölf Treffern schmerzt.

Von Saskia Aleythe, Lille

Es gibt einen prägenden Satz, den Renars Uscins vor ein paar Tagen gesagt hat, nach seiner Wundertat gegen Frankreich. „Ich habe vergessen, wie wichtig die Würfe sind“, sagte Uscins und beschrieb damit relativ gut, warum ihm im Viertelfinale gegen den Gastgeber plötzlich alles gelungen war. Nun ist es so, dass sich diese Leichtigkeit schnell verliert, wenn man weiß, dass man gerade ein olympisches Finale spielt, bei der eigenen Olympia-Premiere. Und dann kullerten die Bälle von Uscins am Sonntagnachmittag plötzlich ins Aus oder flutschten ihm aus der Hand, auch seine Kollegen spürten die Last der Bedeutung dieses Spiels: Erst ein Mal hatte eine deutsche Handballmannschaft Olympiasieger werden können, 1980 war das der Auswahl der ehemaligen DDR gelungen.