Der SC Magdeburg darf vom dritten Triumph in der Handball-Königsklasse nach 2002 und 2023 träumen. Der Vizemeister gewann beim Final Four in Köln das zweite Halbfinale gegen Rekordsieger und Titelverteidiger FC Barcelona mit 31:30 (18:18) und trifft am Sonntag (18 Uhr) im deutschen Finale auf die Füchse Berlin. Der Hauptstadt-Klub hatte sich zuvor gegen den französischen Vertreter HBC Nantes mit 34:24 durchgesetzt.