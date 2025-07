England verteidigt gegen Spanien seinen EM-Titel – und wie schon 2022 gegen Deutschland erzielt Chloe Kelly das entscheidende Tor, diesmal als letzte Schützin im Elfmeterschießen.

Von Anna Dreher, Basel

Es passte bestens zu dieser Fußball-Europameisterschaft, dass Schiedsrichterin Stéphanie Frappart dieses Finale nach 90 plus ein paar Minuten Bonusmaterial noch nicht für beendet erklären konnte. Fünf von sieben K.-o.-Spiele waren bei diesem Turnier in die Verlängerung gegangen. Und auch am Sonntag konnte keine Spielerin pünktlich Feierabend machen, was aber die richtige Regieanweisung war im Falle dieser herausragenden Partie zwischen den Weltmeisterinnen aus Spanien und den Titelverteidigerinnen aus England, die erst im Elfmeterschießen ihre Siegerinnen finden sollte: Die Engländerinnen setzten sich mit 3:1 (1:1) durch.