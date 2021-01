Boris Herrmann hat vor dem Finale der Vendée Globe weiter alle Chancen auf eine Podestplatzierung. Der 39 Jahre alte Hamburger lag am Montag auf Rang drei, sein Rückstand auf den führenden Franzosen Charlie Dalin betrug 72 Seemeilen (132 Kilometer) an. Herrmann wird beim Erreichen des Ziels eine Zeitgutschrift von sechs Stunden abgezogen, weil er an der Rettung seines Konkurrenten Kevin Escoffier beteiligt war. Die Spitze der Flotte wird zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen im Zielhafen von Les Sables-d'Olonne an der Atlantikküste erwartet. Es wird wohl die engste Entscheidung in der Geschichte der einmal um die Welt führenden Regatta. Bisher haben seit 1989 nur Franzosen die Vendée gewonnen; das könnte Herrmann ändern. Im Blick haben muss er noch den Fünftplatzierten Yannick Bestaven (Frankreich), dem 10:15 Stunden gutgeschrieben werden.