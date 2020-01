In Ashleigh Bartys Wohnzimmer hängt ein Bild einer Künstlerfamilie aus Darwin im Northern Territory Australiens. Es bildet den Mittelpunkt ihrer kleinen Kollektion von Artefakten, zu der seit ihren Kindertagen auch ein Didgeridoo gehört. Das Gemälde, auf das sie eher zufällig gestoßen war, erzählt die Geschichte eines Buschfeuers: "Das ist ja dieser Tage irgendwie stimmig", merkte sie an.

Details wie dieses aus dem Leben der besten Spielerin des Landes trafen nicht erst seit Beginn der Australian Open auf ungeheures Interesse auf dem Kontinent. Auch wenn Barty, 23, stets versuchte, den Informationsfluss etwas einzudämmen. So hatte sie zum Beispiel die erste Frage zu ihren Wohnaccessoires neben dem Suzanne-Lenglen-Pokal der French Open, den sie im Juni 2019 gewann, bei aller Freundlichkeit noch trocken abgeschmettert wie einen schlecht vorbereiteten gegnerischen Netzangriff. Was sie an den Wänden habe? "Dies und das." Erst als sie um Beschreibungen gebeten wurde, antwortete sie konkreter. Sie sah es als Teil ihrer Pflicht.

Es sind keine einfachen zwei Wochen gewesen für die Weltranglistenerste aus Queensland. Sie hat von ihrem ersten Ball an bis zum letzten am Donnerstag bei der knappen Niederlage gegen die Amerikanerin Sofia Kenin, 6:7 (6), 5:7, unter fast lückenloser Beobachtung ihrer Landsleute gestanden. 18 Australier, elf Männer und sieben Frauen, standen in der ersten Runde im Tableau. Bis zum Halbfinale waren alle Namen durchgestrichen bis auf ihren. Zwar versicherte sie stets, dass sie keine übertriebenen Ansprüche an sich stellte: "Alles, was ich tun kann, ist mein Bestes zu geben, unabhängig davon, ob ich in Australien oder rund um den Globus spiele."

Detailansicht öffnen Überraschend gescheitert: Ihre Nichte Olivia ließ Ashley Barty, Nummer eins der Welt, auf der Pressekonferenz rasch wieder lächeln. (Foto: Mike Owen/Getty Images)

Aber hinter kaum einer Schlagzeile, die dem sportverrückten Land die nächste "Barty-Party" mit Barbecue und Grand-Slam-Tennis versprach, fehlte der Hinweis, dass es in ihren Händen liege, die Nation von einer sportlichen Bürde zu erlösen. Und sie wusste natürlich, dass sie als "stolze indigene Frau und stolze australische Frau", als die sie sich versteht, ihren Leuten in den schwierigen Zeiten, in denen die Buschbrände wüteten, damit etwas Ablenkung und Freude verschaffen würde.

Denn seit Christine O'Neill im Jahr 1978 hat keine australische Tennisspielerin den Sommer-Klassiker mehr gewonnen - damals übrigens noch auf den alten Rasenplätzen in Kooyong. Bei den Männern liegt der letzte Australian-Open-Sieg sogar noch länger zurück: Mark Edmondson ließ 1976 bei der Siegerehrung vor Überraschung fast den schweren Silberpokal fallen. Er war damals nur Nummer 212 der Welt und bestritt einen Teil seines Unterhalts, indem er nebenbei in einem Krankenhaus Fußböden schrubbte. In einem australischen Finale bezwang er den hochfavorisierten zweimaligen Champion John Newcombe. Hunderte haben es seitdem vergeblich versucht, darunter die australischen Wimbledonsieger Pat Cash und Lleyton Hewitt.

Detailansicht öffnen Ebenfalls überraschend gescheitert: Simona Halep, Nummer drei der Welt, konnte ihre Vorteile gegen Garbine Muguruza nicht ausnutzen. (Foto: David Gray/AFP)

Das war also die Ausgangslage, als Ashleigh Barty, noch vor zwei Wochen Turniersiegerin in Adelaide, trotz ihrer überragenden Spielübersicht und ihres siebten Sinns für strategisch kluge Schläge am Donnerstag vier Satzbälle gegen Sofia Kenin vergab: zwei im Tiebreak des ersten Durchgangs, zwei im zweiten beim Stand von 5:3. Es habe weder an der Hitze, Temperaturen um 39 Grad noch an den Erwartungen gelegen, erklärte sie, als sie wenig später gewissermaßen zu ihrer Abschlussrede auf dem Pressepodium saß - mit ihrer drei Monate alten Nichte Olivia auf dem Schoß. "Ehre, wem Ehre gebührt", sagte sie, Sofia Kenin habe brillant gespielt, sie selbst sei auch nur ein paar Punkte vom Sieg entfernt gewesen: "Alles in allem war es ein höllisch guter Sommer."

Für die 21-jährige Sofia Kenin, die in Moskau geboren wurde und schon als Baby mit den Eltern in die USA umsiedelte, fängt der Sommer des Lebens dagegen vielleicht gerade erst richtig an. Sie hat im Turnierverlauf unter anderen das 15-jährige US-Talent Cori Gauff geschlagen und bewies nicht nur bei den Satzbällen von Barty erneut, wie druckvoll sie die Gegnerinnen zu Fehlern treiben kann. Den Punkt zum Sieg erzwang sie mit einem fulminanten, quer über den Platz bis knapp an die Linie gejagten Vorhandball, den ihre Gegnerin letztlich verschlug. Der Finaleinzug ist für Kenin, die bereits drei Titel auf der Frauentennistour gewann, der bislang größte Moment der Karriere. Sie sei "so dankbar für diesen Moment", sagte sie. In der nächsten Weltrangliste steht sie unter den Top Ten.

Kenins Gegnerin im Finale ist die Spanierin Garbiñe Muguruza, die in einem zermürbenden Kampf zweier Wimbledonsiegerinnen Simona Halep 7:6 (8), 7:5 besiegte. Muguruzas Formkurve wies zuletzt nach unten. Seit Kurzem aber hat sie wieder die ehemalige Weltklassespielerin Conchita Martínez an ihrer Seite, die ihr schon 2017 beim englischen Rasenklassiker beistand.

Wenn die Trophäe der Australian Open am Samstag vergeben wird, ist Ashleigh Barty, Australiens Beste, wieder im Kreis der Familie. Ihre kleine Nichte, sagte sie, habe sie nach der Niederlage zum Lächeln gebracht.