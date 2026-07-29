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MeinungGeplanter Teilverkauf der WM-RechteEuropa muss den Infantino-Spuk jetzt beenden

Kommentar von Thomas Kistner

Lesezeit: 3 Min.

Gianni Infantino. Immer auf der Suche nach fremden Geldquellen, die er anzapfen kann.
Gianni Infantino. Immer auf der Suche nach fremden Geldquellen, die er anzapfen kann. Imago (2), Collage: SZ

Es kann nur eine Antwort auf den Plan der Fifa geben, die WM-Rechte an eine Trump-nahe Finanzclique zu verscherbeln: Entweder Infantino verschwindet aus dem Fußball, oder Europa verschwindet aus Infantinos Fußball.

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Der Wahnsinn, mit dem Gianni Infantino den Fußball-Weltverband Fifa seit zehn Jahren überzieht, tritt in ein Stadium über, das fachärztliche Expertise erfordert. Der Befund hat aber auch sein Gutes: Gerade reißen die letzten Bänder zwischen der Fifa – der Privatklitsche eines von sich selbst besoffenen Präsidenten – und der einzig einflussreichen Fußballinstitution, die diese Figur stoppen kann: der Europa-Union Uefa.

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