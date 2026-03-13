Der Präsident des Fußball-Weltverbandes hat eine Ansage zum WM-Turnier gemacht, das überwiegend in den USA stattfinden wird. Dort sei Iran, teilte ein Sprecher von Fifa-Chef Donald Trump am Mittwoch mit, trotz der Kriegslage willkommen. So zumindest hatte das Trumps Referent für WM- und Goldpokal-Fragen, ein Italo-Schweizer namens Gianni Infantino, nach einem Rapport beim Boss verkündet. Dabei verpackte er die frohe Botschaft von Trumps offenen Armen für Iran stolz in die alte Fifa-Liturgie von der einigenden Kraft des Fußballs.
Fußball-WMDer wahre Fifa-Chef heißt Donald Trump
Kommentar von Thomas Kistner
Eine Fußball-WM mit Iran? Oder ohne? Der Umgang mit dem Thema zeigt eindrücklich, dass die Fifa eine politisch und gesellschaftlich völlig untaugliche Institution ist.
Die größten Skandale von Gianni Infantino
Niemand im Weltsport hat so viele Affären angesammelt wie Fifa-Boss Gianni Infantino. Ein Streifzug durch seine Amtszeit – von dubiosen Geheimtreffen bis zu einem seltsamen Surinam-Flug.
