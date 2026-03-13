Der Präsident des Fußball-Weltverbandes hat eine Ansage zum WM-Turnier gemacht, das überwiegend in den USA stattfinden wird. Dort sei Iran, teilte ein Sprecher von Fifa-Chef Donald Trump am Mittwoch mit, trotz der Kriegslage willkommen. So zumindest hatte das Trumps Referent für WM- und Goldpokal-Fragen, ein Italo-Schweizer namens Gianni Infantino, nach einem Rapport beim Boss verkündet. Dabei verpackte er die frohe Botschaft von Trumps offenen Armen für Iran stolz in die alte Fifa-Liturgie von der einigenden Kraft des Fußballs.