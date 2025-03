Die Fifa prüft einen Vorstoß für eine erneute Erweiterung des WM-Teilnehmerfelds auf 64 Mannschaften beim Jubiläumsturnier 2030. Der Vorschlag sei kurz vor Ende der jüngsten Sitzung des Fifa-Councils eingebracht worden, bestätigte der Fußball-Weltverband auf Anfrage. Urheber sei ein Delegierter aus Uruguay gewesen, berichtete die New York Times. Schon für die nächste Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko war die Zahl der Teilnehmer von bislang 32 auf 48 aufgestockt worden.Die WM 2030 hatte die Fifa nach Spanien, Marokko und Portugal sowie für jeweils ein Eröffnungsspiel nach Argentinien, Paraguay und Uruguay vergeben. In Südamerika wird zum Auftakt wegen des 100-Jahre-Jubiläums der WM-Turniere gespielt.Schon jetzt gilt das Turnier auf drei Kontinenten als höchst komplex. Dennoch sicherte Fifa-Präsident Gianni Infantino laut New York Times zu, den Vorschlag für 16 zusätzliche Teams eingehender analysieren zu wollen. „Die Idee wurde zur Kenntnis genommen. Die Fifa ist verpflichtet, jeden Vorschlag eines seiner Council-Mitglieder zu prüfen“, teilte der Dachverband mit.