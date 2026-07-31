Nach den Positionierungen von Europa und Nordamerika ist Infantinos Verkauf der WM-Anteile gescheitert. Mit dieser Niederlage sollte auch die Zukunft des Präsidenten klar sein.

Jetzt geht es ihm an den Kragen, Gianni Infantino hat den Bogen überspannt. Die Europa-Union Uefa hat mit dem angedrohten Totalboykott aller Fifa-Events den Schwanengesang angestimmt, der Nord- und Mittelamerika-Verband Concacaf assistiert im Gleichklang: Es brauche „Transparenz und ordnungsgemäße Regierungsführung“ im Fußball-Weltverband. Also das, was der Boss weder liefern kann noch will.