Der Bayern-Stürmer könnte seinen Titel als Fifa-Weltfußballer verteidigen. Sascha Mölders wird dagegen Co-Trainer in der Regionalliga. Die deutschen Biathleten verpassen in Oberhof das Podest.

Meldungen in der Übersicht

FC Bayern, Lewandowski: Robert Lewandowski darf sich Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung bei der Fifa-Wahl zum Weltfußballer machen. Der Superstar von Bayern München gehört erwartungsgemäß zu den drei Finalisten für die Preisvergabe durch den Weltverband am 17. Januar in Zürich. Das gab die Fifa bekannt. Lewandowski konkurriert erneut mit Lionel Messi (Paris St. Germain) und diesmal auch mit dem Ägypter Mo Salah vom FC Liverpool um den Titel "The Best". Im vergangenen Jahr hatte sich der 33-jährige Pole vor Cristiano Ronaldo und Messi durchgesetzt. Wie damals erfolgt die Wahl durch eine internationale Jury. Stimmberechtigt sind die Trainern aller Nationalteams, deren Kapitäne, je ein Journalist aus jedem Land und die Fans. Vor Lewandowski ging der Preis an Messi (2019), Ronaldo (2016 und 2017) und Luka Modric (2018).

Regionalliga, Mölders: Der frühere Bundesliga-Fußballer Sascha Mölders wird spielender Co-Trainer in der Regionalliga. Die SG Sonnenhof Großaspach verkündete am Freitag die Verpflichtung des 36-Jährigen. Neuer Chefcoach bei den Schwaben wird Hans-Jürgen Boysen. Das Duo erhielt Verträge bis Saisonende, soll am kommenden Montag sein erstes Training leiten und den Klub in der Liga halten. Mölders spielte zuletzt für den Drittligisten TSV 1860 München. Kurz vor Weihnachten hatten sich die Löwen und der Kultstürmer auf eine sofortige Aufhebung des ursprünglich noch bis Saisonende laufenden Vertrags geeinigt. Zuvor war der frühere Kapitän der Münchner vom Training freigestellt worden. Coach Michael Köllner begründete dies mit nicht mehr zufriedenstellenden Leistungen des Ex-Augsburgers.

Großaspachs Sportvorstand Michael Ferber nannte Mölders "einen absoluten Mentalitäts- und Unterschiedsspieler, der uns als Typ und Spieler sofort weiterhelfen wird und zudem als Co-Trainer seine Trainerkarriere bei der SG weiterentwickeln kann". Die SG kämpft als Tabellenvorletzter gegen den Abstieg in die Oberliga. "Ich bin nach wie vor als Spieler top motiviert und möchte der SG natürlich direkt auf dem Platz weiterhelfen. Gleichzeitig möchte ich aber auch abseits des Platzes in einer verantwortlichen Rolle als Trainer weiter wachsen und kann hier von Hans-Jürgen lernen - daher freue ich mich auch riesig auf die Aufgabe hier beim Dorfklub", sagte Mölders, der Boysen schon aus gemeinsamen Zeiten beim früheren Zweitligisten FSV Frankfurt kennt. "Bekanntlich bin ich kein Mann der großen Worte, sondern lasse lieber Taten folgen."

Biathlon, Oberhof: Biathlet Johannes Kühn hat beim ersten Heim-Weltcup des neuen Jahres erneut eine überzeugende Leistung gezeigt und als Vierter im Sprint von Oberhof sein nächstes Podium nur knapp verpasst. Der 30-Jährige schoss bei schwierigen Bedingungen mit Wind, Schneefall und Nebel zweimal daneben, schaffte aber dank der viertbesten Laufleistung sein nächstes Topergebnis. Dem Sprintsieger von Hochfilzen fehlten nur 3,5 Sekunden aufs Podest. Im coronabedingt leeren Stadion überzeugte aus deutscher Sicht neben Kühn auch Roman Rees (1 Fehler/+ 20,2 Sekunden) als starker Fünfter. Den Sieg am Freitag sicherte sich der Russe Alexander Loginow, der nach einem Fehler den französischen Gesamtweltcup-Führenden Emilien Jacquelin (2 Fehler) um 6,5 Sekunden auf Rang zwei verwies. Dritter wurde der Norweger Sturla Holm Laegreid (1 Fehler/+ 15,1 Sekunden). Kühn hatte 18,6 Sekunden Rückstand auf den Sieger.

Die deutschen Biathletinnen sind im Sprint ohne Chance auf die Podestplätze geblieben. Vier Wochen vor dem ersten Olympia-Rennen war Vanessa Voigt am Freitag als Zwölfte beste Deutsche. Die 24-Jährige blieb fehlerfrei und hatte nach 7,5 Kilometern 44,8 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Marte Olsbu Röiseland.

DFB, Präsidium: DFL-Chefin Donata Hopfen und der neue DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke gehören zukünftig auch dem Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes an. Hopfen wurde am Freitag bei der Präsidiumssitzung einstimmig als neue Vizepräsidentin bestätigt, wie der DFB mitteilte. Vereinsboss Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund folgt als erster Vizepräsident auf Peter Peters. Dessen Nachfolge als Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga tritt Watzke zum 11. Februar an, ab dann gehört er zum DFB-Präsidium.

Peters kandidiert bei der Wahl am 11. März als DFB-Präsident und gibt sein Amt bei der DFL sowie den Posten im DFB-Vorstand daher zum 11. Februar ab. Hopfen hatte am Neujahrstag das Amt der Geschäftsführerin der Deutschen Fußball Liga angetreten. Die 45-Jährige war auf Christian Seifert gefolgt.

Bundesliga, SC Freiburg: Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky) drei Coronafälle im Team zu beklagen. Das teilten die Breisgauer am Freitag mit, ohne aber Namen zu nennen. Den betroffenen Spielern gehe es "gut", wie Trainer Christian Streich sagte. "Man akzeptiert einfach, dass es so ist", sagte der 56-Jährige weiter: "Wenn es sieben, acht Spieler wären, würde es anders aussehen. Aber drei muss man eben so hinnehmen." Der Sport-Club habe infolge der positiven Tests die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen verschärft. Angesichts der Häufung der Fälle in der Bundesliga sagte Streich: "Es ist schon so, dass die, die am besten durchkommen und am wenigsten Fälle haben, punkte- und spielmäßig in naher Zukunft am erfolgreichsten sein werden." Man müsse aber "schon versuchen, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, weil so viel dranhängt".