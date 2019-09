Jürgen Klopp ist zum Welttrainer des Jahres gewählt worden. Der deutsche Coach, der mit dem FC Liverpool die Champions League gewonnen hatte, wurde am Montagabend bei der Gala des Fußball-Weltverbands Fifa in der Mailänder Scala ausgezeichnet. Der 52-Jährige setzte sich gegen Pep Guardiola (Manchester City) und Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) durch, den er im Finale der Königsklasse (2:0) geschlagen hatte. "Wow! Was kann ich sagen?!", sagte Klopp bewegt. Weltfußballerin wurde Megan Rapinoe vom Weltmeisterteam USA, bei den Männern siegte zum sechsten Mal Lionel Messi vom FC Barcelona. Sein Klubkollege Marc-André ter Stegen wurde in der Torhüter-Wertung Zweiter hinter Alisson Becker vom FC Liverpool.