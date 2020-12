Von Sebastian Fischer, München

Für die Fußballer des VfL Wolfsburg, für den jungen Stürmer Bartosz Bialek insbesondere, war mindestens eine Entscheidung bei der Fifa-Weltfußballerwahl schon vorher unausweichlich. Bialek, 19, lief am Mittwoch zum ersten Mal in seinem Leben auf Manuel Neuer zu, ein Treffer wäre der Ausgleich zum 2:2 im Spiel beim FC Bayern gewesen. Doch man kann sich vorstellen, dass Bialek in der 85. Minute nur noch wenig vom Tor und dafür umso mehr von Neuer sah. Er schoss den Ball eher mittig und scheiterte an einem blitzartigen Reflex Neuers mit dem linken Arm. Nun ja, sagte Wolfsburgs Torschütze Maximilian Philipp danach: Bayern habe nun mal den besten Torhüter der Welt.

Die offizielle Bestätigung für diese Aussage gab es dann am Donnerstagabend zu Beginn der Fifa-Gala: Die Kür der Weltfußballer beginnt schließlich mit den Torhütern. Neuer, 34, setzte sich erwartungsgemäß gegen den Slowenen Jan Oblak von Atletico Madrid und Brasiliens Allison Becker vom FC Liverpool durch, um als erster Deutscher die Wahl zum Welttorwart zu gewinnen, die es erst seit vier Jahren gibt. "Das ist eines der besten Jahre in meiner gesamten Karriere. Was wir 2020 erreicht haben, ist wunderbar", sagte er, live ins Fifa-Studio in Zürich zugeschaltet.

Neben der Wahl von Robert Lewandowski zum Weltfußballer, der die Trophäe von Fifa-Präsident Gianni Infantino in München überreicht bekam, blieb Neuers Wahl die einzige eines Protagonisten des FC Bayern. Zum Trainer des Jahres wurde nicht Hansi Flick gewählt, der die Münchner zum Triple führte, sondern Jürgen Klopp, der mit dem FC Liverpool Meister wurde. Er wirkte selbst etwas verblüfft.

Trainerin des Jahres wurde wie im Jahr des EM-Sieges 2017 die niederländische Nationaltrainerin Sarina Wiegman, als beste Torhüterin wurde die Französin Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon) ausgezeichnet. Die Wahl zur Fußballerin des Jahres gewann Lucy Bronze von Manchester City, die im Sommer mit Lyon die Champions League gewonnen hatte.