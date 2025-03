Von Johannes Aumüller

Das Strafjustizzentrum von Muttenz zählt nicht gerade zu den architektonischen Highlights der eidgenössischen Baugeschichte. Ein großer grauer Kasten, errichtet vor rund einem Jahrzehnt in der 20 000-Einwohner-Stadt nahe Basel, direkt am Bahnhof. In den oberen Etagen ist das Gefängnis, im Erdgeschoss wird entschieden, ob jemand ins Gefängnis muss. Nur einen größeren Verhandlungssaal gibt es, ansonsten kleinere Büros und Aufenthaltsräume. Und an diesem sehr sterilen Ort endete nun einer der denkwürdigsten und folgenreichsten Prozesse in der langen Skandalgeschichte des Fußballs und des Fußball-Weltverbandes Fifa.