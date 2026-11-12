Im juristischen Kampf gegen den umstrittenen Fifa -Präsidenten Gianni Infantino ist Europas Fußballunion Uefa ein wichtiger Etappensieg gelungen. Ein US-Bundesbezirksgericht wies am Donnerstag einen Antrag von Tochtergesellschaften des Weltverbandes ab, der die Herausgabe offenkundig brisanter Informationen rund um Infantinos Investitionsprojekt namens Fifa Forward Enterprise (FFE) zu verzögern oder ganz zu blockieren versuchte. Damit rückt die von der Uefa angestrengte Entscheidung näher, dass FFE-Dokumente herausgegeben werden müssen.

Hintergrund der Entscheidung sind Beweiserhebungsverfahren, die die Uefa angestrengt hat. Diese betreffen zum einen die Fifa, zum anderen aber auch andere Beteiligte des FFE-Deals: die Investmentfirma Thrive Capital Management, die Großbank JP Morgan und eine Beraterfirma. Die Uefa möchte die dort sicherzustellenden Beweise für eine Strafanzeige in der Schweiz gegen verantwortliche Fifa-Akteure nutzen.

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Das Ziel des FFE-Projektes war es, die Rechte an den Fußball-Weltmeisterschaften in diese neu zu gründende Firma auszulagern und dann 20 Prozent davon an externe Investoren zu verkaufen. Als Ankerinvestor vorgesehen war die Firma Thrive Capital Management von Joshua Kushner, dem Bruder des Schwiegersohnes von US-Präsident Donald Trump. Auffällig war unter anderem die niedrige geplante Gesamtbewertung des Projektes von gerade mal 20 Milliarden Dollar. Viele Monate trieb ein kleiner Kreis dieses Projekt voran, dann flog es auf und wurde nach einem weltweiten Protest gecancelt.

Die lange Geheimhaltung des Gesamtvorgangs, der angedachte Schleuderpreis sowie die Tatsache, dass einige überfallartig eingeweihte Top-Offizielle der Fifa sich kurz vor dem Auffliegen des Projekts dagegen gewehrt hatten, dasselbe per Unterschrift abzusegnen, bestärkt die Verdachtslage der Europäer. Ihre Vorwürfe wiegen schwer: Infantino und ein kleiner Kreis Eingeweihter hätten womöglich persönlich von der Konstruktion profitieren können. Kushner und seine Investmentgesellschaft Thrive Capital spielten nach Aktenlage bei der Entwicklung des Projekts eine zentrale Rolle. Die in (gescheiterten) Fußballprojekten nicht unerfahrene Großbank JP Morgan soll bei Investorensuche, Bewertung und Vorbereitung des Geschäfts mitgewirkt haben.

Infantino könnte bald vor dem US-Justizausschuss befragt werden

Vor diesem Hintergrund forderte die Uefa im August die Herausgabe aller Dokumente und Informationen zu dem FFE-Coup. Die Fifa wehrt sich dagegen. Ihr eigenes Verfahren läuft in Florida. In New York versuchte sie, über zwei Tochterfirmen den Beitritt zu dem Verfahren zu erzwingen, das sich gegen Kushners Investmentfirma und JP Morgan richtet. Das lehnte die Richterin Jeannette A. Vargas nun ab. In der Begründung wies sie darauf hin, dass die Schweizer Fifa und ihre amerikanischen Tochtergesellschaften rechtlich eigenständige Organisationen seien und letztere kein ausreichend unmittelbares, rechtlich geschütztes Interesse nachgewiesen hätten.

Zwar hat das Gericht bisher nicht in der Hauptsache entschieden, ob also die Uefa die angeforderten Unterlagen tatsächlich erhält. Aber der juristische Zwischensieg könnte wegweisend sein – zumal die Richterin sich dagegen aussprach, das Verfahren bis zu der Entscheidung des Verfahrens in Florida aufzuschieben. Das würde die Verfahren unnötig verzögern und damit die Uefa benachteiligen. Zugleich passt das gesamte Verhalten der Fifa auch zu ihrer Weigerung gegenüber der Uefa, einen detaillierten, 42 Punkte umfassenden Fragenkatalog zum FFE-Deal und anderen Compliance-Fragen zu beantworten. Stattdessen steht eine lapidare Einladung an die eigenen Spitzenfunktionäre im Raum, angeblich alle Papiere in Züricher Hauptquartier einsehen zu können.

Mit der ersten juristischen Niederlage zieht sich die Schlinge um Infantino weiter zu. Zumal nicht nur die Opposition aus Europa auf Offenlegung aller Unterlagen drängt, sondern ab Januar auch der US-Justizausschuss, der Infantino dann zur FFE-Affäre, aber auch zu vielen weiteren Verbindungen ins Trump-Lager einvernehmen will. Notfalls unter Anwendung von Zwangsmitteln – auch solche Maßnahmen stehen den US-Demokraten künftig zu, die nach ihrem Sieg bei den US-Zwischenwahlen auch die Regie im Justizausschuss übernehmen werden. Infantino will sich im März erneut zum Präsidenten wählen lassen.